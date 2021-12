Isenthal Jubiläumsjahr klingt mit Adventskonzert winterlich aus Mit einem Vorweihnachtskonzert im Freien ging am Sonntagabend das Gemeindejubiläumsjahr zu Ende. Die Bevölkerung dankte es mit einem Grossaufmarsch.

Rund 40 Schulkinder gestalten das gut besuchte dörfliche Jubiläumsschlusskonzert am 3. Adventssonntag mit. Bild: Josef Schuler (Isenthal, 12. Dezember 2021)

«Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass uns Schule, Musikschule, Jodelchörli und die Musikgesellschaft heute auf die Weihnachtszeit einstimmen können», hiess Irma Walker die zahlreich erschienene Dorfbevölkerung auf dem Schulhausplatz willkommen. «Auf Glühwein und Kuchen müssen wir pandemiebedingt verzichten», erklärte die Präsidentin der Frauen- und Müttergemeinschaft, die mit dem Kirchenrat den Schlussanlass koordinierte.

Unterstützt von der Lehrerschaft und mit Gitarre begleitet sangen die rund 40 Schulkinder auf der Schulhausterrasse stimmungsvolle Adventslieder. Eine Schülergruppe trug dazwischen eine szenische Lesung vor. Dann erklangen gekonnt eingeübte Lieder der Bläsergruppe der Musikschule Uri in die eindunkelnde Nacht, eingeübt mit Musikschulleiter Philipp Gisler. Es folgte ein frohes Weihnachtskonzert der Musikgesellschaft Isenthal, dirigiert von Paul Gisler. Den würdevollen Abschluss gestaltete das Jodelchörli Isenthal unter Leitung von Monika Aschwanden.

Das Jodelchörli Isenthal sang zum würdevollen Abschluss weihnächtliche Lieder. Bild: Josef Schuler (Isenthal, 12. Dezember 2021)

«Kein einfaches Jahr für ein Jahrhundertjubiläum»

Mit 16 gelungenen Veranstaltungen feierte die Gemeinde Isenthal im Jahr 2021 gleich zwei Jubiläen: die Abkurung von der Pfarrei Seedorf vor 400 Jahren und die Eröffnung der neoklassizistischen Kirche 1821. Pandemiebedingt mussten einzelne Anlässe auf später verschoben werden, so die grosse Fronleichnamsprozession, das IG Klewen-Sommerfest mit «Leiterlirennen», das Dorftheater und kürzlich das «Volks-Müsig-Fäscht» zur neuen CD. «Es war sicher kein einfaches Jahr für ein Jahrhundertjubiläum», meinte der Gemeindepräsident Erich Infanger zum Schluss. «Ihr habt aber einen grosser Einsatz geleistet», richtete er sich an die Musizierenden und an alle, die zum Gelingen des Jubiläumsjahrs beitrugen. «Ich danke der ganzen Bevölkerung, und wer noch eine Geschenkidee sucht, da empfehle ich unser neues Dorfbuch oder die Volksmusik-CD.»