Isenthal Junge Volksmusiktalente üben im Lager eine Woche lang für das grosse Finale Im Rahmen der Kindervolksmusikwoche wurde viel musiziert. Das Lager findet Ende Woche seinen Abschluss im Hotel Uri Rotstock und in der Kirche.

6 Bilder 6 Bilder 16 Schülerinnen und Schüler übten in verschiedenen Formationen das Zusammenspiel. Bild: Florian Arnold (Isenthal, 28. Juli 2022)

Akkordeon, Schwyzerörgeli, Geige, Flöte, Kontrabass: Beinahe mit jedem Instrument lässt sich Volksmusik spielen, wie an der Kindervolksmusikwoche im Isenthal zu hören war. Im Lager übten 16 Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Formationen das Zusammenspiel. Im Einzel- und Gruppenunterricht erarbeiteten sie ein buntes Programm, das sie Ende Woche im Hotel Uri Rotstock (Bilder) und in der Kirche Isenthal präsentierten.