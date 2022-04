Isenthal Verein Tourismus Isenthal bringt Sagenweg und Seilbahnpass Die 15. Generalversammlung des Tourismusvereins zeigt ein vielfältiges und engagiertes Schaffen auf, unter anderem mit einem «Leiterä-Rännä» sowie einem publikumswirksamen Seilbähnli-Fotowettbewerb.

Gruppenbild des Vorstands, von links: Andrea Herger, Andreas Arnold, Renate Gasser, Bruno Imholz, Edith Gisler, Ruedi Bissig und Cornelia Aschwanden. Bilder: PD/Josef Schuler

Zwei Jahre hatte Ruedi Bissig die Mitglieder des Tourismusvereins Isenthal nicht mehr persönlich an der Generalversammlung begrüssen dürfen, nun war es endlich wieder so weit. Trotz touristisch schwieriger Zeiten war fleissig gearbeitet worden und der Vorstand hatte einige Projekte vorzustellen. So wird in diesem Frühling der Wanderweg über das Schartihöreli verbessert und mit Rastplätzen aufgewertet. Das Entdecken und Erleben von Urner Sagen sowie ein Foto-Hotspot sollen dem Weg zusätzliche Attraktivität verleihen. Nicht ganz ernst gemeint, erwähnte Bissig einen solchen «Insta-Spot» aus Tokio als Vorbild, der täglich bis zu 30’000 Personen anlocke.

Das laufende Jahr ist sowohl im ganzen Kanton wie auch speziell in Isenthal ein gutes für Seilbahnfreunde. Zum Urner Jahr der Seilbahn passt das neue Angebot unter dem Motto «1 Ticket – 7 Seilbahnen». Dieses Kombi-Ticket erlaube es den Gästen, bei jeder Isenthaler Personenseilbahn eine Berg- und Talfahrt einzulösen, wie die Aktuarin des Vereins Tourismus Isenthal Andrea Herger zu berichten weiss. Wer dann schon mit diesen luftigen Transportmitteln unterwegs sei, müsse nur noch ein tolles Foto schiessen und könne gleich wieder einen «Seilbähndli-Pass» gewinnen: «Der diesjährige Fotowettbewerb von Isenthal Tourismus animiert nämlich dazu, Seilbahnfotos einzusenden und auf Social Media möglichst viele Stimmen für das eigene Bild zu sammeln.»

Der Höhepunkt des touristischen Jahres findet am Sonntag, 14. August, statt: Als Veranstalter des Gästefestes der Region Klewenalp-Vierwaldstättersee hat das OK das «1. Isenthaler Leiterä-Rännä» ins Leben gerufen. Beim sportlichen Plauschanlass müssen Dreierteams eine Leiter selbst zusammenbauen und damit eine kurze, abwechslungsreiche Rennstrecke absolvieren.

Präsident Ruedi Bissig (stehend, rechts) führte gekonnt durch die Versammlung des Vereins.

Die obligatorischen Geschäfte konnten problemlos und speditiv abgewickelt werden. Die Jahresrechnung schloss mit einem leichten Minus, da im 2021 die Informationstafeln im Ort sowie die Isenthaler Prospekte neu gedruckt wurden. Zuletzt folgten einige Grussworte aus dem Gemeinderat sowie von touristischen Partnern, so auch von Conrad Wagner, Vorstandsmitglied der Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee. Er brachte die Stimmung an der Vereinsversammlung auf den Punkt:

«Zusammenhalt und Stolz machen es möglich, den Tourismus voranzutreiben und solche authentischen Anlässe und Angebote zu realisieren.»

Er lobte Isenthal als Vorzeigebeispiel einer Gemeinde, wo der Tourismusgedanke gelebt wird. Maurus Stöckli von Uri Tourismus freute sich über die überregionale Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen, welche den Besuchern «ein Erlebnis aus einem Guss ermöglicht». (pd/sez)