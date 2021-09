Isenthal/Seelisberg Tourismusregion Klewenalp ist neue Partnerin der «Wiege der Schweiz» Der interkantonale Erlebnisraum wird erweitert. Neu zählt die Tourismusregion Klewenalp dazu, der auch die Urner Gemeinden Seelisberg und Isenthal angehören.

Karin Gaiser Aschwanden, Geschäftsführerin Verein Tourismusregion Klewenalp, nimmt Einsitz im Projektteam und wird von Maurus Stöckli, Geschäftsführer Uri Tourismus und Projektleiter Wiege der Schweiz, begrüsst. Bild: PD

Nebst den bestehenden Trägern Schwyz Tourismus, Erlebnisregion Mythen und Uri Tourismus wird der Verein Tourismusregion Klewenalp per 1. Januar 2022 Projektpartner der «Wiege der Schweiz». Die Region Klewenalp-Vierwaldstättersee deckt die beiden Urner Gemeinden Isenthal und Seelisberg sowie die vier Nidwaldner Gemeinden Emmetten, Beckenried, Buochs und Ennetbürgen ab und «ergänzt damit den historischen Erlebnisraum ‹Wiege der Schweiz› perfekt», wie es in einer Mitteilung der gleichnamigen IG heisst. Der Vierwaldstättersee und die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee würden die ideale Verkehrsanbindung an viele attraktive Tourismusangebote im erweiterten Erlebnisraum bieten.

«Ob Goldi-Familiensafari, Geschichtsreise Seelisberg oder Mehrtageswanderungen wie Via Urschweiz, Weg der Schweiz oder Waldstätterweg, es existieren bereits diverse grenzüberschreitende Angebote, welche zukünftig noch stärker gemeinsam vermarktet werden können», sagt Karin Gaiser Aschwanden, Geschäftsführerin des Vereins Tourismusregion Klewenalp. Aber nicht nur auf der Angebotsebene, sondern auch bei den Zielgruppen würden bereits heute viele Parallelen bestehen. Um diese Synergien noch besser nutzen zu können, nimmt Karin Gaiser Aschwanden ab sofort Einsitz ins Projektteam und unterstützt dieses im Besonderen im Bereich der gemeinsamen Angebotsentwicklung und Vermarktung.

Mit den gesellschaftlichen und kulturellen Werten auseinandersetzen

Die Tourismusorganisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zur Interessengemeinschaft Wiege der Schweiz zusammengeschlossen. Sie arbeiten mit touristischen Leistungsträgern, Wirtschaftspartnern sowie den Volkswirtschaftsdirektionen der Standortkantone Uri und Schwyz zusammen. Vision der IG sei es, den Besucherinnen und Besuchern einen Raum zu bieten, in dem sie sich aktiv mit der Identität sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Werten der Schweiz auseinandersetzen können. Schirmherr des Projekts ist Bundesrat Ueli Maurer. Die «Wiege der Schweiz» ist ein Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). (pd/RIN)