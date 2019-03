Der Urner Ständerat Isidor Baumann tritt im Herbst nicht mehr an Der Urner CVP-Ständerat Isidor Baumann kandidiert am 20. Oktober nicht für eine dritte Legislatur in Bern. Der bald 64-jährige Politiker aus Wassen begründet seinen Entscheid vor allem mit seinem Alter und freut sich, künftig unter anderem mehr Zeit für seine Familie zu haben. Bruno Arnold

CVP-Ständerat Isidor Baumann. (Bild: PD)

Im kommenden September wird der Urner CVP-Ständerat Isidor Baumann 64 Jahre alt. Er vertritt seinen Heimatkanton seit 2011 in der Kleinen Kammer in Bern. Nun hat er sich entschieden, bei den nationalen Wahlen vom 20. Oktober nicht mehr anzutreten. Dies hat er der kantonalen CVP-Parteileitung am Dienstag mitgeteilt.

«Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen, da ich leidenschaftlich gerne politisiere», betonte Isidor Baumann am Dienstag auf Anfrage der «Urner Zeitung» gegenüber. «Ich habe mich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage einer erneuten Kandidatur beschäftigt. Bei einem persönlichen Ja und eine Wiederwahl durch das Volk vorausgesetzt, wäre ich aber während der kommenden Legislaturperiode ins AHV-Alter eingetreten. Ich habe mich gegen ein Mandat bis im Alter von 69 Jahren entschieden und somit auch gegen eine Kandidatur für einen Teil der neuen Amtsdauer», so Baumann. «Zu gehen, wenn es mir persönlich dient, würde auch nicht meiner Mentalität entsprechen», so der abtretende Urner Ständerat. «Wenn ich für vier Jahre kandidiere, dann stehe ich für diese Zeit zur Verfügung.» Er habe sich nun also «für einen leicht zu frühen und gegen einen zu späten Rücktritt entschieden». Baumann zeigte sich erleichtert, und zwar weniger darüber, dass die Zeit als Ständerat im November zu Ende gehe, sondern viel mehr, dass er den Entscheid nun öffentlich kommuniziert habe.

Während Jahrzehnten auf dem politischen Parkett

Isidor Baumann kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken. Von 1990 bis 2000 war der frühere Vermessungstechniker und Landwirt als Gemeinderat und Gemeindepräsident von Wassen tätig. In dieser Zeit amtete er auch als Präsident des Urner Bauernverbands. Im Jahr 2000 wurde er in den Urner Regierungsrat gewählt und leitete in der Folge zwölf Jahre lang die Volkswirtschaftsdirektion Uri. Von 2008 bis 2010 amtierte Baumann zudem als Landammann. Bei den eidgenössischen Wahlen vom Oktober 2011 delegierte das Volk den Wassner Politiker mit einem Glanzresultat in den Ständerat. 2015 wurde er ebenso deultich im Amt bestätigt. Baumann ist aktuell Mitglied der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben, der Sicherheitspolitischen Kommission, der Verkehrskommission sowie der Neat-Aufsichtsdelegation. Zwischenzeitlich übernahm er auch Kommissionspräsidien.

CVP Uri dankt Isidor Baumann

Die CVP Uri bedankt sich in einer Medienmitteilung bei Isidor Baumann recht herzlich für die geleistete Arbeit. «Mit Isidor Baumann verlieren wir einen grossen Politiker», sagt Flavio Gisler, Präsident der CVP Uri. Zwar sei Baumann national nicht immer im Rampenlicht gestanden, er habe aber im Hintergrund die Fäden gezogen, um auf kantonaler und eidgenössischer Ebene gute Rahmenbedingungen für die Berggebiete zu schaffen. «Die Leitung der CVP Uri und eidgenössische Parlamentarier aller Parteien schätzen Baumanns konsensorientierte und gradlinige Art des Politisierens.»

Grösste Urner Partei tritt wieder an

Die CVP Uri als grösste Urner Partei macht bereits jetzt ihren Anspruch auf einen Ständeratssitz geltend und wird im kommenden Herbst antreten, um den nach dem Rücktritt von Isidor Baumann frei werdenden Sitz zu verteidigen. «Mit wem wir ins Rennen steigen, ist aktuell noch offen», erklärt Flavio Gisler. «Wir haben aber mehrere fähige Personen in unseren Reihen, die Interesse an einem Ständeratsmandat haben», so der Präsident der CVP Uri. «Wir werden nun mit diesen Personen sprechen und einen Vorschlag für den Parteitag vorbereiten» so Gisler weiter. CVP-intern werden die Regierungsräte Heidi Z’graggen, Erstfeld, und Urban Camenzind, Bürglen, sowie alt Landrätin Patricia Danioth, Altdorf, als aussichtsreichste mögliche Nachfolger gehandelt. Parteipräsident Flavio Gisler selber schliesst eine Kandidatur zwar nicht grundsätzlich aus, tendiert aber nach eigenen Angaben «eher auf einen allenfalls frei werdenden Sitz in der Urner Regierung».

Der amtierende Urner FDP-Ständerat Josef Dittli, Attinghausen, wird am 20. Oktober für eine weitere Amtsdauer als Ständerat kandidieren. SVP-Nationalrat Beat Arnold, Schattdorf, will seinen Entscheid bezüglich Zukunft seines Mandats in Bern im Verlaufe dieser Woche bekannt geben.