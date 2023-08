Isleten Nach Kritik aus der Bevölkerung: Sawiris überdenkt Dimensionen seiner Projektidee Im Anschluss an die Information über seine Visionen für die Isleten macht der ägyptische Investor erste Eingeständnisse: Das Projekt soll kleiner werden, als die ersten Skizzen zeigen.

Investor Samih Sawiris rührte die Werbetrommel für seine Projektidee an der Isleten. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 6. April 2022)

Samih Sawiris hat am Mittwochabend, 6. April, die Bevölkerung der Standortgemeinden Seedorf und Isenthal über seine Projektidee an der Isleten informiert. Der ägyptischen Investor möchte aus dem Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite eine Hafenanlage mit einem Hotel und 100 «hotelmässig bewirtschafteten» Wohnungen, mit Gastro- und Einkaufslokalitäten sowie einer Freizeitzone machen

Im Anschluss an die Ausführungen von Sawiris, vom Projektleiter Isidor Baumann, dem Gemeindepräsidenten von Seedorf und Isenthal sowie von Justizdirektor Daniel Furrer hatten die knapp 700 versammelten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Knapp 700 Personen nahmen an der Bevölkerungsinformation in der Rollhockey-Halle teil. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Seedorf, 6. April 2022)

Landschaftsschutz und Mehrverkehr im Blick

Um das Eis zu brechen, machte Bruno Arnold, Seedorfer Landrat und ehemaliger Redaktionsleiter der «Urner Zeitung», als Moderator der Veranstaltung den Anfang. Er sprach die Besonderheit des Areals an, das Teil des Bundesinventars der Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN) ist, und fragte Isidor Baumann, ob er wirklich daran glaube, dass Sawiris' Idee auch tatsächlich umgesetzt werden könne. «Natürlich», sagte der alt Ständerat. «Sonst wäre ich heute nicht hier.» Das Projekt sei ein Eingriff in die Landschaft, da müssen mehrere Interessen abgestimmt werden, sagte Baumann. «Das wissen und respektieren wir auch.»

Danach brachten auch die Bewohnerinnen und Bewohner Fragen und Anliegen vor. Eine Isenthalerin etwa widersprach Sawiris' Eindruck, dass das Areal an der Isleten so miserabel ausschaut. «Sonst wäre es wohl nie als BLN-Gebiet aufgenommen worden.» Sie wollte wissen, wie die Renaturierung des Isentalerbachs aussehen soll, und verwies darauf, dass bereits die vom BLN formulierten Schutzziele Massnahmen vorgesehen hätten für die Isleten. «Sie müssen das Rad also nicht neu erfinden.»

Sawiris verwies darauf, dass erst eine Idee vorliege. Für detaillierte Studien sei es noch zu früh. Er wisse aber aus der Erfahrung, dass das alles kommen werde und auch müsse. In Andermatt habe es vonseiten Natur- und Umweltschutz 2500 Auflagen gegeben. «Die haben wir alle eingehalten», sagte Sawiris. «Das werden wir auch an der Isleten tun.»

Samih Sawiris hielt das zahlreiche Publikum auf dem Handy fest. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 6. April 2022)

Sawiris will nicht an Bevölkerung vorbeiplanen

Statt das Areal einem Investor zu überlassen, hätte man selber etwas für die Urner Bevölkerung auf die Beine stellen sollen, fanden einige Bewohner. «Und zwar ohne Hotel und ohne Profitdenken.» Diese Voten sorgten jeweils für Applaus in der Halle. Er finde den Vorschlag gar nicht schlecht, sagte Sawiris. Wenn der Kanton und die Gemeinden mitmachen wollen, sei er immer zu gewinnen. Die Kritik, dass das Projekt nicht für die Urnerinnen und Urner sei, die einigen Voten zu entnehmen war, wollte der Investor nicht gelten lassen:

«An diesem Projekt gibt es keinen Quadratmeter, der nicht für die Öffentlichkeit ist. Jedes Restaurant, jeder Weg, jede Wiese, alles ist für alle zugänglich.»

Sawiris betonte immer wieder, dass er nur ein Projekt realisieren werde, hinter dem auch die Bevölkerung stehen kann. Daher habe er auch schnell von der Idee in Flüelen abgelassen, als sich dort Widerstand regte. Am Ende habe sowieso die Bevölkerung das letzte Wort:

«Bis dahin werden wir probieren, das Projekt so auszuarbeiten, dass es Befürworter findet. Indem wir Kritik berücksichtigen und nicht an der Bevölkerung vorbeiplanen.»

Im Anschluss an die Veranstaltung zog Sawiris eine gemischte, aber optimistische Bilanz. «Es gibt noch einiges zu tun, damit die Leute mehr und mehr sehen, dass das was Gutes wird», sagte der Investor im Gespräch mit den Medien. Er sei froh um die kritischen Voten, dadurch habe er eine Chance, das Projekt zu verbessern. So habe er bereits festgestellt, dass die Anzahl der Gebäude, wie sie auf der gezeigten Skizze zu sehen sind, zu gross ist. Das Projekt soll also kleiner werden. «Das war auch in Andermatt so», erinnerte sich Sawiris. «Dort waren auf der ersten Projektskizze hundert Villen vorgesehen. Am Ende wurde es nur ein Viertel.»

Er sei überzeugt, dass sich nach diesen Rückmeldungen und den Gesprächen mit den Natur- und Umweltschutzverbänden nach und nach ein Projekt entwickeln werde, das die Menschen mehr begeistere. Einen Teil dieser Überzeugungsarbeit leistete Sawiris denn auch gleich selber, indem er sich nach den Fragen der Medien auch unters Volk mischte.

Samih Sawiris stosst mit der Bewohnerinnen und Bewohnern an. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Seedorf, 6. April 2022)

Die Isleten und Sawiris' Pläne heute vielleicht in ein paar Jahren Die Isleten in ihrem heutigen Zustand. PD

Die Isleten heute und vielleicht morgen heute vielleicht in ein paar Jahren So sieht die Isleten heute aus der Vogelperspektive aus. PD