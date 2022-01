ISLETEN Sprengstoffunfälle in der Cheddite jähren sich zum 40. Mal Im Jahr 1982 ereigneten sich in der Sprengstofffabrik Cheddite an der Isleten zwei tragische Unfälle mit sechs Todesopfern. Im Oktober gibt es eine Gedenkfeier.

Die Explosionen an der Isleten hinterliessen ein Bild der Zerstörung. Bild: Screenshot

Am Dienstag, 1. Februar, blickt die Schweizerische Sprengstoff AG Cheddite in der Isleten auf ein trauriges Ereignis zurück. An jenem Tag vor 40 Jahren ereignete sich in der Kneterei eine Explosion. Dabei wurden praktisch alle Gebäude in der Isleten beschädigt und zwei Mitarbeiter, Edwin Aschwanden und Elias Aschwanden, getötet. Am 8. Oktober 1982 gab es bei der Vernichtung von Treibladungspulvern der Armee eine zweite Explosion in der Isleten. Dabei kamen vier Männer, namentlich Hans Amstutz, Sika Djurdevic, Alois Kuriger und Jürg Troller, ums Leben.

Die Cheddite wird am Samstagabend, 8. Oktober, in der Pfarrkirche Bauen eine Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag der beiden tragischen Unfälle und in Erinnerung an die Unfallopfer abhalten, wie das Unternehmen mitteilt. (pd/eca)