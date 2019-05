Hospentaler stimmen neuer Gemeindeordnung zu Die positive Rechnung wurde an der Gemeindeversammlung in Hospental klar angenommen. Informiert wurde über das Projekt Meyerhof. Philipp Zurfluh

Die Rechnung 2018 der Gemeinde Hospental hat deutlich besser abgeschlossen als erwartet. (Bild: Urs Hanhart, Hospental, 7. Juni 2018)

An der Offenen Dorfgemeinde von Freitagabend wurde die Rechnung 2018 einstimmig gutgeheissen. Diese schliesst wesentlich besser ab als budgetiert. Der Überschuss beträgt rund 93'000 Franken, dies bei einem Aufwand von 718'000 Franken. Erwartet worden war ein Ertragsüberschuss von 58'000 Franken. Dank des Gewinns steigt der Bilanzüberschuss der Gemeinde auf über 900'000 Franken an. Der Grund für dieses positive Ergebnis liegt bei den höheren Steuererträgen. Allein von den juristischen Personen wurden 41'000 Franken mehr Steuern eingenommen. Ein einmaliger Betrag von 150'000 Franken wurde auf Ende Jahr der Bilanz der defizitären Wasserrechnung gutgeschrieben.

Die neue Gemeindeordnung und die beiden Verordnungen (Gemeindeversammlung und Behörden) wurden von den 31 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig angenommen. Eine Anpassung wurde vorgeschlagen und es wurde auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Die Anpassung wurde ergänzt und der Fehler korrigiert.

Sanierung der Kugelfänge wird weiter beschäftigen

Die Abstimmung über das weitere Vorgehen der Sanierung der Kugelfänge wird auf den Herbst vertagt, heisst es im Beschluss-Protokoll der Gemeinde. Der Schützenverein wird anlässlich der Offenen Dorfgemeinde im Herbst aufzeigen, wie der Schützenstand saniert werden soll und die Kosten dazu liefern. Der Antrag wurde mit vier Gegenstimmen angenommen.

Des Weiteren wurden die Anwesenden über den Leistungsvertrag mit Andermatt informiert, der im Oktober gekündet worden war. Inzwischen konnten die Verhandlungen zur Erneuerung des Vertrags aufgenommen werden. Laut Gemeindepräsidentin Renata Graf hätten sich beide Parteien dahingehend geäussert, dass sie an der Weiterführung der Zusammenarbeit sehr interessiert seien.

«Meyerhof»: Baubeginn soll 2020 erfolgen

Informationen gab es auch zum ehemaligen Nobelhotel Meyerhof, das schon länger nicht mehr zugänglich ist. Gemäss Beschlussprotokoll ist die Ausschreibung der Wohnungen positiv gestartet. Ein möglicher Baubeginn ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Die Gamma AG Immobilien aus Schattdorf plant neben einer öffentlichen Nutzung im Erdgeschoss auch 13 Wohnungen in den übrigen Geschossen. Rund 6,5 Millionen Franken will die Gamma AG in das Projekt im Urserntal investieren.

Das Projekt Sanierung Bodenschulhaus in Andermatt ist mittlerweile gestartet worden. Andermatt hat dabei die Federführung, daher wartet Hospental ab und informiert, sobald Details bekannt sind. Vergangenes Jahr haben die Andermatter einem Planungskredit von knapp 150'000 Franken für das Bodenschulhaus zugestimmt. Sanierungsbedürftig sind die Werkräume, die Technikerzentralen, das Treppenhaus sowie das Dachgeschoss. Eingebaut werden soll auch ein Lift.

Der Frondienstag findet dieses Jahr am 15. und 29. Juni statt. Am Freitagabend wurden die Anwesenden auch darüber informiert, dass nächstes Jahr die Delegiertenversammlung der Feuerwehr Uri in Hospental stattfinden wird.