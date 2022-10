Jagdkommission Uri Jagdkommission hat neues Mitglied gewählt Im Mai 2024 wird Roland Wüthirch das Amt für Forst und Jagd von seinem Vorgänger Beat Annen übernehmen.

Der Regierungsrat hat Ersatzwahlen für die Jagdkommission sowie die Kommission Naturgefahren vorgenommen. «Beat Annen, Schattdorf, hatte als Vorsteher des Amts für Forst und Jagd von Amtes wegen in diesen Kommissionen Einsitz. Er ist nun in den Ruhestand getreten und damit demissioniert. Sein Nachfolger im Amt für Forst und Jagd, Roland Wüthrich, Altdorf, wurde vom Regierungsrat neu in die beiden Kommissionen gewählt», schreibt der Regierungsrat Uri in einer Mitteilung an die Medien. Der Rest der Amtsdauer läuft bis am 31. Mai 2024. Der Regierungsrat dankt Beat Annen für die geleistete Arbeit