Amsteg Jagdmattschiessen findet wieder statt 2019 konnte letztmals das Jagdmattschiessen durchgeführt werden. Am Freitag und Samstag, 18. und 19. März, ist es nun wieder so weit.

Nachdem die beiden vergangenen Jahre kein Jagdmattschiessen durchgeführt werden konnte, findet heuer die 86. Ausgabe des Traditionsanlasses statt. Am Freitag, 18. März, 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 19. März, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr heisst die Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld alle Teilnehmenden im Schützenstand Amsteg willkommen.

Das Schiessprogramm besteht erneut aus 12 Schuss auf die Scheibe A10 (zwei Schuss Probe, sechs Schuss Einzel- und vier Schuss Seriefeuer, wovon der beste in der 100er-Wertung gezeigt wird). Dazu bestehen vier Kategorien: Standardgewehr/Freigewehr, Karabiner/Langgewehr, Sturmgewehr (Stgw) 90/Stgw 57/02 und Stgw 57/03.

Es gibt einige Neuerungen

Im Vergleich zur letztmaligen Durchführung gibt es einige Neuerungen. So steht der Anlass allen Schützinnen und Schützen offen, die einer dem Schweizer Schiesssportverband angeschlossenen Sektion angehören, der Sektionswettkampf entfällt jedoch. Auszeichnungsberechtigte können wählen zwischen einer Kranzkarte, einem Taschenmesser oder der Kranzauszeichnung. Zudem werden neu die drei Ranghöchsten jeder Kategorie mit einem Barpreis ausgezeichnet sowie mit fünf Franken die beste Mouche in der Serie. Ein Absenden findet in diesem Jahr jedoch nicht statt, auch der traditionelle Schinken entfällt. Mit den Änderungen soll der Anlass auch in Zukunft für alle Teilnehmenden attraktiv bleiben. Die Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld freut sich, nach drei Jahren wieder zum Jagdmattschiessen einladen zu können. Am selben Datum findet zudem das Winterschiessen in Flüelen statt. (pd/RIN)