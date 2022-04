Jahresergebnis 540'000 Franken Gewinn: Raiffeisenbank Schächental blickt auf erfolgreiches Jahr zurück Die Kundeneinlagen bei der Raiffeisenbank Schächental haben um 6,2 Prozent zugenommen.

Die Raiffeisenbank Schächental blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So haben etwa die Kundeneinlagen im Berichtsjahr um 6,2 Prozent auf 450,8 Millionen Franken zugenommen, wie es in der Mitteilung der Raiffeisenbank Schächental heisst. Die Refinanzierung der Ausleihungen über Kundeneinlagen erreichte mit 89,8 Prozent «einen erfreulichen Stand». Ebenfalls deutlich angestiegen seien die Depotvermögen mit 27,8 Prozent. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Depotbestand 105,3 Millionen Franken (Vorjahr: 82,3 Millionen Franken).

Theo Arnold (links), Vorsitzender der Bankleitung, und Urs Imholz, Präsident des Verwaltungsrats, sind mit dem Jahresergebnis zufrieden. Bild: PD

Insgesamt weist die Raiffeisenbank Schächental für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von rund 540’000 Franken aus. «Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärkt die Raiffeisenbank Schächental ihre stabile Eigenkapitalbasis und ist somit für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt», heisst es in der Mitteilung der Bank.

Wurde gutgeheissen: Verzinsung der Anteilsscheine zu 6 Prozent

Der Verwaltungsrat und die Bankleitung der Raiffeisenbank Schächental haben im Dezember 2021 aufgrund der Situation rund um das Coronavirus entschieden, im Jahr 2022 anstelle einer Generalversammlung eine schriftliche Abstimmung gemäss der vom Bundesrat erlassenen Ausnahmeregelung durchzuführen. So waren die Mitglieder der Raiffeisenbank Schächental eingeladen, ihre Stimmen zu den einzelnen Traktanden bis Ende März schriftlich abzugeben. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates wurde stattgegeben. Die Traktanden über die Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, der Verzinsung der Anteilscheine zu 6 Prozent und der Entlastung der Organe seien mit grossem Mehr gutgeheissen worden. Der beantragten Statutenänderungen über die Modernisierung und Flexibilisierung der Generalversammlung sowie der Umsetzung der Vorgaben des Rechnungslegungs- und Gesellschaftsrechts stimmten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter deutlich zu.

Ausserdem berichtet die Bank über eine erfreuliche Stimmbeteiligung: 981 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern nutzten die Möglichkeit, an der Abstimmung teilzunehmen. «Dies unterstreicht, dass die Mitglieder am Geschäftsgang und dem Engagement der Raiffeisenbank Schächental interessiert sind», so die Bank. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse können unter www.raiffeisen.ch/schaechental abgerufen werden. (pd/RIN)