Jahresrückblick Hilfswerk der Kirchen Uri hat im vergangenen Jahr mehr Erstanfragen von Hilfsbedürftigen verzeichnet Das Hilfswerk hat seine Mitglieder schriftlich über die Geschäfte des Jahrs 2020 informiert, da eine Jahresversammlung erneut nicht durchgeführt werden konnte.

(jb)

Zum zweiten Mal musste das Hilfswerk der Kirchen Uri am 14. April auf die Durchführung der Jahresversammlung verzichten. Die Mitglieder wurden gemäss einer Mitteilung um eine schriftliche Stimmabgabe gebeten. Die Teilnehmenden – die Hälfte der Mitglieder – genehmigten alle unterbreiteten Geschäfte.



Anstelle einer Weihnachtsfeier wurden Säckchen mit «Weihnachtsguetzli» angefertigt. Bild: PD

Angesichts der Coronapandemie waren Flexibilität und Geduld gefordert. Dank der gewachsenen Unterstützungsbereitschaft durch die kirchlichen Partner und Spenden von Privaten konnte die Institution wichtige Entlastungen und Überbrückungshilfen anbieten. In Zusammenarbeit mit dem Kantonalverband des Roten Kreuzes halfen die Sozialarbeitenden bei der Erschliessung von finanziellen Mitteln der Glückskette.

Im März wurde eine neue Sozialarbeiterin angestellt



In der Einzelfallberatung hat die Zahl der erstmaligen Anfragen im Berichtsjahr um rund 10 Prozent zugenommen. 170 Personen und Familien haben erstmals Kontakt mit der Anlaufstelle für Menschen in sozialen Notlagen aufgenommen. Im Zentrum standen finanzielle Probleme, rechtliche und administrative Belangen, aber auch Probleme in Zusammenhang mit Krankheit, Arbeit und Familie. Insgesamt wurden wiederum gegen 600 Beratungsgespräche geführt. 130 Einzelpersonen und Familien wurden mit 940'00 Franken finanziell unterstützt.



Zum Bedauern der Organisation hat Freddy Amend seine Stelle als Sozialarbeiter beim Hilfswerk der Kirchen Uri per Ende Dezember 2020 gekündigt. Per 1. März 2021 trat die Sozialarbeiterin, Marina Regli, seine Nachfolge in einem 50-Prozent-Pensum an.



Zusätzliche Einnahmen sorgen für Überschuss



Erfreulich präsentiert sich die Jahresrechnung 2020, welche dank der gewachsenen Zuwendungen einen Überschuss von rund 170'00 Franken ausweist, dies bei Einnahmen von 243'000 Franken und Ausgaben von 225'600 Franken.



Ende April dieses Jahres ist Bruno Tresch aus dem Vorstand ausgetreten. An seine Stelle trat der Diakon Stanko Martinovic, der seit vielen Jahren in diversen Innerschweizer Pfarreien tätig ist. Ebenfalls verabschiedete sich Erika Florin. Ihr Platz im Vorstand bleibt vorderhand vakant.