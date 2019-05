Jahrhundertsommer beschert Gastro Uri neue Rekorde Gastro Uri blickt an der Versammlung auf ein sehr erfreuliches Jahr zurück. Der Vorstand mit Joe Herger an der Spitze bleibt unverändert beisammen. Auch das Mitwirken an der Uri 18 war ein voller Erfolg. Georg Epp

Der Vorstand; von links: Ruth Ziegler, Aaron Bohl, Walter Aschwanden, Joe Herger, Marianne Hess und Zita Gisler. (Bild: Georg Epp, Intschi, 7. Mai 2019)

Joe Herger, der Verbandspräsident von Gastro Uri freute sich, im Gasthaus Schäfli in Intschi über 50 Vereinsmitglieder und Gäste zur 108. Generalversammlung zu begrüssen. Ein Werbevideo mit allen Schönheiten der Gemeinde Gurtnellen präsentierte Gemeindevizepräsidentin Rosmarie Zgraggen.

«Der Jahrhundertsommer, gefolgt von einem goldenen Herbst, verlieh im vergangenen Jahr so manchem Gastrobetrieb sprichwörtlich Flügel», startete Herger seinen Jahresbericht 2018. Zahlreiche Betriebe vermeldeten Top-Ergebnisse, mancherorts wurden sogar Allzeitrekorde registriert. Auf der Gewinnerseite standen für einmal die Betriebe in den Bergregionen oder am See, etwas schlechtere Karten hatten diejenigen, welche über keine Terrasse verfügten.

«Stellenmeldepflicht belastet die Branche»

Joe Herger berichtete auch über ein sehr aktives Vereinsjahr, das gelungene Engagement an der Uri 18. Sie stand dabei klar im Mittelpunkt. Obwohl die Wirtschaftsprognosen für 2019 eher unsicher sind, forderte er die Mitglieder auf, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Keine grosse Freude bereitet die Stellenmeldepflicht, die seit dem 1. Juli 2018 gilt. Damit seien auch Berufe im Gastgewerbe von den neuen Bestimmungen betroffen. «Die Stellenmeldepflicht belastet die Branche übermässig und bringt bislang nur Aufwand und wenig Nutzen», so Herger.

Der zweimalige offene Gedankenaustausch mit Regierungsrat Urban Camenzind und Urs Zanitti, Vorsteher Amt für Arbeit und Migration, wurde inzwischen ein fester Bestandteil in der Agenda von Gastro Uri. Mit der Vorbereitung zum Politapèro «Zentralschweiz-geniesst.ch», der Aktion der Zentralschweizer Wirteverbände, Imagepflege für das Gastgewerbe oder mit dem Kontakt zu Lehrbetrieben war man auch in diversen anderen Sparten aktiv.

Viel Lob und Anerkennung gab es für Gastro Uri mit dem aufgebauten Restaurant «Wine Lounge» in der Halle 4 anlässlich der Urner Wirtschafts- und Erlebnismesse Uri 18 im Eyschachen Altdorf. Zusammen mit dem Vorstand leistete ein 30-köpfiges Helferteam insgesamt 827 Einsatzstunden zum Wohle der Messebesucher. Das grosse Engagement war hauptschuldig, dass Kassier Walter Aschwanden ein schlechteres finanzielles Ergebnis präsentieren musste als budgetiert. Der Rückschlag betrug rund 18 500 Franken, das Vereinsvermögen pendelte sich bei 225 000 Franken ein.

Seit 25 Jahren im Verein dabei

In Rekordzeit erledigt wurde das Traktandum Wahlen. Für zwei weitere Amtsjahre wiedergewählt wurden Präsident Joe Herger und Kassier Walter Aschwanden. Weiter im Vorstand sind Vizepräsidentin Marianne Hess-Arnold, Aaron Bohl, Ruth Ziegler und Zita Gisler als Sekretärin. Keine Veränderungen gab es auch bei den Rechnungsrevisoren. Paul Jans und Urs Gisler bleiben im Amt. Der Mitgliederbestand blieb unverändert bei 151, 14 Neumitglieder standen 14 Austritten gegenüber.

Vier Vereinsmitgliedern konnte für 25-jährige Treue zum Verband gratuliert werden. Es sind dies; Sergio und Manuela de Pinto, Pizzeria Moosbad Altdorf, Barbara und Pedro Somoza, Schweizerhof Andermatt, Maika und Walter Regli-Betschart, Pension zum Turm Hospental, sowie Gaby und Joe Herger-Gisler, Krone Attinghausen.

Uri hat 149 offene Stellen im Gastrobereich

Die Grüsse des Dachverbandes Gastro Suisse überbrachte Vizepräsident Massimo Suter und erläuterte diverse Baustellen im Dachverband. Als OK-Präsident von Uri 18 gratulierte Regierungsrat Urban Camenzind nochmals zum gelungenen Auftritt von Gastro Uri. Er verkündete, dass Uri aktuell 149 offene Stellen im Gastrobereich hat und im vergangenen Jahr 12 neue Patente ausgestellt wurden.

Am 1. Juni präsentiert sich Gastro Uri kulinarisch auf dem Lehnplatz zusammen mit der Urner Fischzucht Basis 57 zum Thema «Alles is(s)t Fleisch?!». Dazu war Thomas Gisler eingeladen, um über die Zander-Fischzucht zu berichten.