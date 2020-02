JCVP-Uri gibt Wahlempfehlung ab Die Junge CVP Uri schlägt Daniel Furrer, Beat Jörg und Urban Camenzind zur Wahl für den Regierungsrat vor.

(pd/RIN) Beim letzten Treffen der JCVP-Uri waren die Regierungsratswahlen ein Traktandum. Man befasste sich während der Sitzung genaustens mit allen Kandidaten. Schlussendlich gab es eine klare Wahlempfehlung. Alle drei Kandidaten der CVP Uri, Daniel Furrer, Beat Jörg und Urban Camenzind, werden zur Wahl vorgeschlagen.

Daniel Furrer sei bekannt dafür, im Landrat Meinungen vereinen zu können und so umsetzbare Lösungen generieren zu können, die den Kanton Uri weiterbringen, wie die JCVP in einer Mitteilung schreibt. So wurden beispielsweise alle seine Vorstösse im Landrat überwiesen. Dies zeige, dass Furrer Probleme analysieren kann und auch Lösungen bereithält. Ebenfalls sei er stark in den verschiedenen Dossiers. Furrer kenne sich nicht nur in der Landwirtschaft hervorragend aus, sondern er wisse als Berufsausbildner auch, was in der Berufsbildung wichtig ist. In seiner Zeit als Landrat habe er ausserdem immer eine umsichtige Finanzpolitik betrieben.

Neue Projekte zu Bildung und Sport in Uri gefördert

In seiner bisherigen Zeit als Regierungsrat habe Beat Jörg viel für den Sport und die Bildung im Kanton Uri gemacht. Er stellte mehr Geld für Kultur und Sport bereit und förderte immer wieder neue Projekte. Während seiner Amtszeit wurde im Kanton Uri erfolgreich der Lehrplan 21 eingeführt, das Berufs- und Weiterbildungszentrum ausgebaut und die bilinguale Maturität im Kollegi etabliert – dies alles, ohne den Finanzen des Kantons zu schaden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Camenzind bringe grosse Erfahrung im Urner Unternehmertum mit. Als einstiger Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens wisse er genau, was es braucht, um erfolgreich in Uri zu wirtschaften. Er setzt sich für eine gute Verkehrsanschliessung, eine nachhaltige Regionalpolitik für alle Kantonsteile und eine optimale Wirtschaftsförderung für neue und bestehende Firmen ein. Man spüre eine positive Aufbruchsstimmung im Kanton Uri, die es nun mitzunehmen gelte, schreibt die JCVP abschliessend.