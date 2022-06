Jodlerfest Andermatt Matterhorn-Gotthard-Bahn bietet zusätzliche Züge und Extrabusse an Mehr Wagons und zusätzliche Verbindungen sollen dabei helfen, den Ansturm auf Andermatt zu bewältigen.

Die öffentlichen Verkehrsunternehmen stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten während des Jodlerfests in Andermatt zur Verfügung, teilt die Matterhorn-Gotthard-Bahn mit. Letztere setze beispielsweise grössere Zugskompositionen ein. «Für die Lenkung der Reisenden wird durch die Transportunternehmungen und das OK an den Bahnknoten Hilfspersonal eingesetzt.» In Absprache mit den Kantonen Uri und Graubünden wird die Matterhorn-Gotthard-Bahn ihre Transportkapazitäten wie folgt erhöhen:

Aufstockung der Bahnkapazitäten Göschenen–Andermatt (Samstag und Sonntag, ganztägig) : Die stündliche Transportkapazität wird von 300 auf rund 450 Sitzplätze plus rund 100 Stehplätze erhöht. Als Zubringer erhöht auch die Südostbahn im Auftrag der SBB ihre Zugsleistungen mit Zusatzzügen und erweiterten Zugskompositionen von und nach Göschenen.

: Die stündliche Transportkapazität wird von 300 auf rund 450 Sitzplätze plus rund 100 Stehplätze erhöht. Als Zubringer erhöht auch die Südostbahn im Auftrag der SBB ihre Zugsleistungen mit Zusatzzügen und erweiterten Zugskompositionen von und nach Göschenen. Zusatzangebot am Sonntag von Andermatt via Göschenen nach Arth-Goldau : Andermatt ab 15.29, 16.29, 17.29 und 18.29 Uhr Richtung Göschenen mit Anschluss auf die SOB-Entlastungszüge stündlich ab Göschenen um 16, 17, 18 und 19 Uhr in Richtung Arth-Goldau, mit Halt in Erstfeld, Altdorf, Flüelen, Brunnen und Schwyz.

: Andermatt ab 15.29, 16.29, 17.29 und 18.29 Uhr Richtung Göschenen mit Anschluss auf die SOB-Entlastungszüge stündlich ab Göschenen um 16, 17, 18 und 19 Uhr in Richtung Arth-Goldau, mit Halt in Erstfeld, Altdorf, Flüelen, Brunnen und Schwyz. Extrabusse von Andermatt nach Disentis in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag: Extrabusse von Andermatt (Bahnhofplatz Central) nach Disentis um 20.24, 21.24, 22.24, 23.24, 00.24, 01.24 und 02.24 Uhr. Zusätzlich verkehrt am Sonntag um 16.54 Uhr ein Entlastungszug von Andermatt nach Disentis, mit einem Busanschluss der Rhätischen Bahn in Disentis nach Ilanz.

Trotz des erweiterten Angebotes sei während der Hauptreisezeiten mit grossem Andrang und Wartezeiten zu rechnen. (lur)