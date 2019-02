Jubilierender Altdorfer Männerchor begleitet Krankensonntag musikalisch Der Männerchor Harmonie hat sich mit dem Ad-hoc-Frauenchor zusammengetan. Gemeinsam singen sie während des Gedenkgottesdienstes am Krankensonntag.

Der Männerchor Harmonie tritt am Sonntag, 3. März, in der Altdorfer Pfarrkirche St. Martin auf. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 12. Juni 2019)

(pd/ml) In diesem Jahr feiert der Männerchor Harmonie Altdorf sein 125-Jahr-Jubiläum. Seit Jahren singt der Chor an festlichen Tagen wie auch am Krankensonntag in der Kirche.

So wird zum Beginn des Jubiläumsjahres am Krankensonntag, 3. März, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Altdorf ein besonderer Gedenkgottesdienst gefeiert.

Gesang vom Einzug bis zum Schluss

Der Chor wird diesmal ergänzt durch einen Ad-hoc-Frauenchor, sodass etwa 55 Sänger diesen Gottesdienst mitgestalten. Der Chor hat sich unter der Leitung des Dirigenten Felix Arnold aus Büron LU auf den Auftritt vorbereitet. An der Orgel wird der Organist Martin Geiser den Chor begleiten.

Zum Einzug wird das eher sanfte Lied «Geh aus mein Herz» von Augustin Harder, nach Text von Paul Gerhardt, gesungen. Zum Gloria klingt die Jazz-Motette «Jubilate» von Johannes Matthias Michel. Als Zwischengesang wird das Lied «Singt unserm Gott» von Owen Alstott gesungen. Mit dem «Sanctus» von Charles Gounod aus der Messe Breve Nr. 7 in C erklingt ein weiterer Höhepunkt. Zum Schluss ertönt das Lied «I’ve Gott That Joy Down In My Heart» von Chester Chill.

Im Rahmen des Gedenkgottesdienstes mit dem Männerchor Harmonie kann man zugleich an alle denken, die krank, behindert oder sonst in ihrer Persönlichkeit geschwächt sind, und darf für sie bitten, dass ihre Krankheit ertragen werden kann und zu einer echten Besserung führt.