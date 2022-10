Jugend-Ausschiessen Spirigner Schützenjugend feiert ihre Siegerinnen und Sieger Die Geschwister Fabienne und Heidi Herger sorgten für einen Doppelsieg am Ausschiessen. Und auch am Dorfschiessen gab’s mit Leonie Gisler eine Siegerin.

Siegerinnen und Spezialpreisgewinner vereint: (von links) Jugendschützenmeister Dominik Arnold, Flavio Brand, Nando Näpflin, Heidi Herger, Fabienne Herger, Martin Herger und Ron Müller. Bild: Dani Baumann (Spiringen, 9. Oktober 2022)

Seit vielen Jahren motiviert die Schützengesellschaft (SG) Spiringen Knaben und Mädchen bereits im Schulalter für den Schiesssport und organisiert alljährlich ein Dorf- und ein Ausschiessen auf der 50-m-Schiessanlage, die im 300-m-Schützenstand integriert ist.

Heuer konnte Jugendschützenmeister Dominik Arnold mit seinen Helfern 19 Nachwuchstalente betreuen. Die Allerjüngsten mit Jahrgang 2017 waren gerade fünfjährig. Im Mai absolvierten sie das Dorfschiessen und am vergangenen Sonntag, 9. Oktober, ging das Ausschiessen über die Bühne.

Geschwister erzielen Doppelsieg

Mit Kleinkalibergewehr tasten sich die Nachwuchstalente an ihre grossen Vorbilder heran. Ausgezeichnete Resultate lassen vermuten, dass auch in Zukunft Jungschützenerfolge in der SG Spiringen gefeiert werden können. Gefordert werden jeweils vier Schüsse auf die A-Scheibe mit 105er-Wertung.

Die Geschwister Fabienne (Jahrgang 2008) und Heidi Herger (2007), Bielstrasse 6, feierten am Ausschiessen einen Doppelsieg, wobei Erstere mit 362 Punkten klar dominierte. Es folgten Martin Herger (2010), Witterschwandenstrasse 30, vor Andrea Herger (2007), Bielstrasse 6, und Lara Müller (2011), Talstrasse 22.

Das Podest des Ausschiessens: (von links) Heidi Herger, Siegerin Fabienne Herger und Martin Herger. Bild: Dani Baumann (Spiringen, 9. Oktober 2022)

Die ersten der Rangliste freuten sich, einen Ehrengeber oder eine Naturalgabe zu wählen. Die zwei Spezialpreise in Form von Alpkäsli, gestiftet von Gisler Transporte AG Spiringen und Schattdorf, gingen an Flavio Brand (Jahrgang 2012), Restig 1, und an Manuel Herger, Talstrasse 4. Die Spezialpreise gewinnen jeweils die Schützen, die dem errechneten Durchschnitt vom besten und schlechtesten Ergebnis am nächsten kommen. Das Dorfschiessen, das bereits im Mai absolviert worden war, dominierte Leonie Gisler vor Nando Näpflin und Priska Imholz.