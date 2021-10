Jugendarbeit Hagenhalle wird wieder zum Trampolin-Paradies Jugendliche organisieren mit der Jugendarbeit Altdorf einen Trampolin-Anlass. Kommendes Wochenende wird gehüpft, was das Zeug hält.

Die Initiative von Jugendlichen zeigt Wirkung. Kommendes Wochenende wird bereits zum dritten Mal der Trampolin-Event in Zusammenarbeit mit der offenen Jugendarbeit Altdorf (Ojaa) in der Hagenhalle durchgeführt. Dieser trägt denn auch den kreativen Namen «Trampojaa». Dabei wird die Hagenturnhalle in Altdorf während eines Wochenendes in eine temporäre Trampolinhalle verwandelt. Es werden verschiedene Hüpfelemente wie Trampoline, eine Hüpfburg einen Hindernisparcours und ein Bubble-Soccer-Feld aufgestellt.

Impressionen vom Anlass 2019. Bild: PD

Die ersten beiden Durchführungen waren ein Erfolg, wie die offene Jugendarbeit in einer Mitteilung schreibt. «Viele Kinder und Jugendliche hatten Gefallen an dem Projekt und haben sich über drei Tage lang an den Hüpfelementen vergnügt.» Entstanden ist das Trampojaa-Projekt aus dem Jugendmitwirkungstag. «Dabei geht es um Ideen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen für die Gemeinde. Ziel des Jugendmitwirkungstages ist es, Prozesse in Gang zu setzen.» Jugendliche sollen erfahren, dass sie etwas in Bewegung bringen können und ihre Ideen für die Gemeinde umsetzen können. Aus dem Jugendmitwirkungstag ging ursprünglich die Idee einer fixen Trampolinhalle hervor. Daraus entstand der Plan einer temporären Trampolinhalle.

Viele kleine Schritte von der Idee bis zum Anlass

Ein Ziel der offenen Jugendarbeit ist es, dass junge Menschen lernen, wie sie etwas in ihrer Freizeit organisieren können. «Die offene Jugendarbeit möchte Partizipationsprozesse in Gang setzen und unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung.» So hat sich die Offene Jugendarbeit Altdorf im Vorfeld des Anlasses regelmässig mit der Projektgruppe getroffen. Bei den Projektgruppentreffen lernen die Jugendlichen, wie viel Organisation hinter einer Veranstaltung steckt. Für die Werbung soll gesorgt sein, Helfer und Helferinnen müssen angefragt werden, Getränke- und Snackliste müssen erstellt werden, und viele weitere Dinge. Nicht zuletzt braucht es für einen grossen Anlass auch die nötigen Sponsoren. «Der Anlass sollte möglichst partizipativ umgesetzt werden, sodass die Projektgruppe möglichst viel Mitgestalten konnte, von der Flyer Gestaltung bis zum Programminhalt», so die Ojaa. Natürlich wird die Projektgruppe auch vor Ort tatkräftig mithelfen.

Trampoline und eine Hindernisbahn zum Ausprobieren für Klein und Gross

Neben den Trampolinen können die Kinder und Jugendlichen dieses Jahr auch Hallen-Bubble-Soccer spielen: Das sind übergrosse Gummibälle, die man sich überstülpen kann. Das Angebot verspricht viel Spass und Action. Der Trampojaa-Anlass ist für alle zugänglich, mit einem Tageseintritt von 5 Franken können Kinder und Jugendliche sich in der Hagenturnhalle aufhalten und die Trampoline ausprobieren. Es gilt eine Zertifikatspflicht für Besuchende ab 16 Jahren sowie Maskenpflicht ab 12 Jahren. Für die Verpflegung sorgt eine Bar mit Getränken und Snacks. (zf)