Junge Urner sorgen für Musik in Alpnacher Truppenunterkunft

Beim Lager der Musikschule Uri verfolgen Schüler wie Lehrer das selbe Ziel: das Lagerkonzert am Freitag. Es ist Abschluss und Höhepunkt zugleich.



Notenständer reiht sich an Notenständer, darauf ein Meer aus Blättern. Sanfte, kantige Töne, mal hoch, mal tief, kurze Zeit etwas leiser, dann wieder ganz laut – entlockt aus unzähligen Instrumenten. Die Truppenunterkunft Chli Schliere in Alpnach wird durch die Klänge der Musikschüler erfüllt. In der letzten Ferienwoche hausen und musizieren rund 50 Schüler der Musikschule Uri in den acht Baracken direkt am Fluss Chli Schliere. Alle proben für das Lagerkonzert am Freitag.



Einer davon ist Leandro Huber aus Attinghausen. Er sitzt in der ersten Reihe, sein Blick auf Dirigent Michel Truniger gerichtet. Bedacht streicht er die Saiten seines Cellos. Auch die anderen Schüler rundherum folgen den Anweisungen des Dirigenten. Abendprobe ist angesagt.

Abendprobe in der Alpnacher Truppenunterkunft Chli Schliere. Bild: Nino Gisler (12. August 2020)

Getaktetes Programm, einzigartiges Ensemble

Das Wochenprogramm sieht zahlreiche Proben vor, durch den Tag in den einzelnen Registern und abends alle zusammen, sagt Philipp Gisler. Er, der Lager- und Musikschulleiter zugleich ist, betont aber sogleich: «Der Spass kommt nicht zu kurz.» Neben den zahlreichen Proben stehen viele Freizeitaktivitäten auf dem Programm, so Gisler. Zum Orchester meint er:



«Die Instrumentenbesetzung ist einzigartig.»

Im Einsatz stehen neben Blech- und Streich- auch Perkussionsinstrumente. Zudem befinden sich einige Blockflötenspielerinnen im Ensemble des Lagerorchesters. «Grundsätzlich können Schüler mit Instrumenten aller Art mitmachen», so der Altdorfer.

Trompeten-Ensemble probt auf Hochtouren. Bild: PD (Alpnach, 12. August 2020)

Lager schweisst zusammen

«Die Musiker werden zu einer Einheit, auch auf sozialer Ebene» sagt Patrick Stadler. Zusammen mit Michel Truniger ist er zuständig für die musikalische Literatur im Lager. «Untereinander entstehen neue Freundschaften, von jung bis alt. Alle sind sehr fürsorglich zueinander und behandeln sich mit Respekt», gibt Patrick Stadler, sichtlich beeindruckt, zu. Er freut sich auf das Abschlusskonzert und ist sich sicher, dass die Musikanten die Zuhörer beim Abschlusskonzert beeindrucken werden.

Leandro Huber (15) geniesst das Lager in vollen Zügen. Bild: Nino Gisler (Alpnach, 12. August 2020)

«Die Lieder sind heftig zum Spielen»,

berichtet Leandro Huber. Es ist schon das dritte Lager des Fünfzehnjährigen. Am besten gefalle ihm, Zeit mit den Kollegen zu verbringen. Dem können sich seine Freunde Ben Wild, Simon Bomatter und Julian Canal nur anschliessen. Es sei ein Riesenplausch mit den Freunden zu musizieren, so der 16-jährige Ben Wild.

Ob das Lager überhaupt stattfinden kann, war zunächst unklar. «Da das Lager in der letzten Woche der Sommerferien stattfindet, haben wir auch auf die Organisation anderer Lager geachtet», so Philipp Gisler. Er selbst setzte sich klar für die Durchführung des Lager ein. Den Kindern zuliebe, wie Gisler betont.



Grande Finale im etwas kleineren Rahmen

Jedes Jahr wird das Lager der Musikschule Uri mit einem Konzert abgeschlossen. Dieses Jahr falle das Abschlusskonzert im etwas kleineren Rahmen aus. «Um den Regeln des Bundesamts für Gesundheit nachkommen zu können, mussten wir die Anzahl Zuhörer für das Abschlusskonzert beschränken, zumal wir nur schon 50 Musikanten haben», sagt Philipp Gisler. Für den Anlass zum Abschluss des Lagers sind dieses Jahr nur Familienangehörige eingeladen, sagt Gisler mit leisem Bedauern. Nichtsdestotrotz seien alle froh, überhaupt spielen zu können, betont er.



Dass die Kinder und Jugendlichen Freude an der Musik haben, zeigt sich bei der Abendprobe klar. Das konstruktive Feedback seitens des Dirigenten wird schnell in die Tat umgesetzt. Und so sind alle zuversichtlich, dass das Lagerkonzert am Freitag ein voller Erfolg wird.