Jungfernfahrt der «Vietnam-Lokomotive» auf der Furka-Bergstrecke

Die neu revidierte stärkste Schmalspur-Dampf-Zahnradlokomotive Europas wurde am Dienstag auf der Furka-Bergstrecke getauft. Sie war 1990 eine der vier Lokomotiven, welche Spezialisten der Dampfbahn Furka-Bergstrecke in der Aktion "Back to Switzerland" vom zentralvietnamesischen Hochland in die Schweiz geholt hatten.