Kanton Uri Steine donnern auf Sustenpassstrasse – so öffnen die Alpenpässe Im Kanton Uri ist erst der Oberalppass für den Verkehr geöffnet. Jetzt ist klar, wann die anderen Pässe öffnen. Unklar bleibt die Situation am Sustenpass.

Der Oberalppass ist seit dem 28. April für den Verkehr offen. Auch die Furkapassstrasse ist seit Freitag bis Tiefenbach befahrbar, wie die Urner Baudirektion mitteilt. Die Verbindung zwischen dem Urserental und dem Goms dürfte nicht vor dem 26. Mai öffnen. An den anderen Pässen geht die Schneeräumung weiter, so auch am Gotthard:

Video: Tele 1

Die Räumungs- und Wiederinstandstellungsarbeiten am Gotthardpass (2108 Meter über Meer) kommen laut dem Bundesamt für Strassen Astra gut voran. Der Gotthardpass wird voraussichtlich am 17. Mai (Mittwoch vor Auffahrt) befahrbar sein.

Steine verschütten Sustenpassstrasse

Rund 200 Kubikmeter Fels haben die Sustenpassstrasse verschüttet. Bild: PD

Der Kanton Uri strebt die Öffnung des 1948 Meter über Meer gelegenen Klausenpass auf den 17. Mai an. Ob der Öffnungstermin vom 16. Juni am Sustenpass eingehalten werden kann, ist unsicher. Grund dafür ist ein Felsabbruch auf Urner Seite. Rund 200 Kubikmeter Felsmassen donnerten auf die Strasse. Auch die Teilöffnung am 2. Juni bis Sustenbrüggli ist unklar.

Die Baudirektion weist darauf hin, dass sich die Termine abhängig von der Witterung um bis zu zwei Wochen verschieben können. Es sei auch möglich, dass ein Pass wegen starkem Schneefall kurzfristig wieder geschlossen werden muss. (rem)