Kanton Uri Ein Stück Gotthard wird versenkt: Mehrere Millionen Tonnen Gestein aus der zweiten Röhre landen im Urnersee Bis 2027 werden 4,9 Millionen Tonnen Gestein in den Urnersee gekippt. Mit der Seeschüttung entsteht Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Der Urnersee wird aufgeschüttet Video: Tele 1

Der Kanton Uri nutzt 4,9 Millionen Tonnen Gestein aus dem Tunnelbau, um im Urnersee Flachwasserzonen zu schaffen. Am Dienstag hat die Seeschüttung mit Ausbruchmaterial vom Bau der zweiten Gotthardröhre begonnen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Sie dauert bis 2027. Der Startschuss fiel in Göschenen: Bagger brachten das Gestein aus dem Gotthardtunnel und verluden es auf den Zug.

Ein Bagger befüllt 17 Bahnwagen mit Geröll aus dem Gotthardtunnel. Bild: PD / Valentin Luthiger (Göschenen, 4. 4. 2023)

Pünktlich zur geplanten Abfahrtszeit um 10.15 Uhr rollten 17 Bahnwaggons auf den Weg talabwärts in Richtung Urnersee. Das Gestein für die ersten Probeschüttungen stammt aus dem Gotthardmassiv und wurde von der Tunnelbohrmaschine des aktuell 2,8 Kilometer langen Zugangsstollens ausgebrochen. Es enthält laut Mitteilung des Astra keinerlei schädliche Stoffe.

Um 11 Uhr erreichten die Bahnwaggons das Gleis 1 in Flüelen. Dort wird das Gotthardgestein über eine Luke auf die Förderbänder des Sand- und Kieswerks Arnold & Co. AG entladen. Die neu erstellten Förderbänder bewältigen doppelt so viel Material pro Stunde wie bei der ersten Seeschüttung. Und dank einer zweiten Weiche kann es schneller abgeladen werden.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Flüelen, 4. 4. 2023)

Anschliessend wird das Geröll auf den «Nauen Hai» verladen ...

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Flüelen, 4. 4. 2023)

... und zur Pontonanlage auf den See gefahren.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Flüelen, 4. 4. 2023)

Dort wird das Gestein in die Tiefe gelassen. Um 14 Uhr war die erste Probeschüttung abgeschlossen.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Flüelen, 4. 4. 2023)

«Eine solche Schüttung ist eine logistische Herausforderung. Vieles muss zusammenspielen, damit es rund läuft», zieht Udo Oppliger Bilanz. Oppliger ist Grossprojektleiter für den Bau des zweiten Gotthard-Strassentunnels. Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen habe reibungslos geklappt. Man verfüge nun über eine sehr gute Ausgangslage für die weiteren Arbeiten. Voraussichtlich noch bis am 7. Juni werden weitere Probeschüttungen durchgeführt, insgesamt werden dabei rund 100’000 Tonnen Gestein per Bahn von Göschenen nach Flüelen transportiert und in den See geschüttet. Die Hauptphase findet zwischen Ende 2024 bis September 2026 statt. Rund 3,5 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial werden vom Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels für diese Seeschüttung verwendet. Zusätzlich steuert auch der Bau des Sisikoner Tunnels, welcher im Rahmen des Projekts Neue Axenstrasse ausgebrochen wird, weitere 1,4 Millionen Tonnen Gestein bei.

Beim Bau der zweiten Gotthardröhre fallen laut Berechnungen 7,4 Millionen Tonnen Gestein an. Neben der Seeschüttung am Südufer des Urnersees wird das Gestein auch noch für den Tunnelbau (1,5 Millionen Tonnen), für die Sanierung der ersten Röhre (0,3 Millionen) und zur Überdeckung der Autobahn bei Airolo (1,9 Millionen) verwendet. Lediglich 0,2 Millionen Tonnen des Ausbruchmaterials wird in Deponien endgültig gelagert.

Flachwasserzonen bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Mit der Seeschüttung werden sieben Hektaren Flachwasserzonen geschaffen. Damit entstehen auf einer Fläche von rund neun Fussballfeldern wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Urner Reussdelta. Oppliger: «Dank der geringen Wassertiefe von etwa zehn Metern gelangt Sonnenlicht bis auf den Seegrund und ermöglicht dort das Wachstum verschiedener Wasserpflanzen.»

Seeschüttungen im Urnersee sind nicht neu: Zwischen 2001 und 2008 wurde Gestein vom Gotthard-Basistunnel und dem Flüeler Umfahrungstunnel in den See geschüttet. So entstanden drei Naturschutz- und drei Badeinseln. In den Jahren zuvor litt das Reussdelta unter dem Kiesabbau und der Flussverbauung, sodass 1985 ein Gesetz zum Schutz des Deltas erlassen wurde. Ab 1992 wurde der Reusskanal zurückgebaut und das Delta geöffnet.