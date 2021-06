Kanton Uri 15 Lehrerinnen und Lehrer gehen in Pension Einige von den frisch pensionierten Fachkräften sind mehr als 40 Jahre im Dienste der Bildung gestanden. Nun wurden sie offiziell in den Ruhestand entlassen.

Die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer sind nun pensioniert. Bild: Kanton Uri/PD

Insgesamt 15 Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule, der Kantonalen Mittelschule Uri, der Stiftung Papilio sowie des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri treten per Ende Schuljahr 2020/2021 in den Ruhestand. Deshalb sind sie am 16. Juni von Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor, offiziell verabschiedet worden, wie es in einer Mitteilung des Kantons Uri heisst.

Seit mehr als zehn Jahren werden die Lehrpersonen, die aus dem Schuldienst austreten und in Pension gehen, von der Bildungs- und Kulturdirektion jeweils zu einer kleinen Feier eingeladen. Die Verabschiedung der Neopensionati ist ein Zeichen der Wertschätzung für den Einsatz der Lehrpersonen zu Gunsten des Bildungswesens im Kanton Uri.

Mehr als 40 Jahre im Dienste der Bildung

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, waren nicht wenige der Lehrpersonen, die in den Ruhestand treten, mehr als 40 Jahre im Schuldienst tätig. Einzelne blieben während ihrer gesamten Berufskarriere dem Kanton Uri oder sogar ihrer Schulgemeinde treu. «Für den grossartigen Einsatz zu Gunsten der Urner Schulen und für das grosse Engagement für die Bildung in Uri danke ich Ihnen im Namen der Bildungs- und Kulturdirektion, des Urner Regierungsrats und der ganzen Urner Bevölkerung», sagte Beat Jörg anlässlich seiner Ansprache im Schloss A Pro in Seedorf. Verabschiedet wurden: Arnold-Grütter Diana (BWZ Uri), Baumann Pia (Kreisschule Urner Oberland), Bissig-Künzler Christa (BWZ Uri), Bissig-Künzler Kurt (BWZ Uri), Degen Gaby (Schule Schattdorf), Gamma Monika (Schule Erstfeld), Gisler Aschwanden Marlen (Schule Altdorf), Keusch Paul (Kantonale Mittelschule Uri), Kopp Monica (Kantonale Mittelschule Uri), Müller Birgit (Schulen Schächental), Prost Esther (Schule Altdorf), Russi Annalise (BWZ Uri), Scheidegger Dominique (Kantonale Mittelschule Uri), Tinner Daniel (Kantonale Mittelschule Uri), und Zopp-Moretti Marlen (Schule Altdorf). (zgc)