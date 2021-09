Kanton Uri 500'000 Franken für Projekte: UKB zieht positive Bilanz nach Strukturimpulsen Urner Kantonalbank unterstützt innovative Projekte mit einer halben Million Franken. Seit April 2020 konnten sechs davon umgesetzt werden – verteilt über den ganzen Kanton.

Die Urner Gemeinden stehen vor grossen strukturellen Herausforderungen: Wie können die Abwanderung in den Randregionen verhindert, Dorfkerne belebt und nachhaltige Zukunftsinvestitionen angestossen werden? Die Urner Kantonalbank (UKB) möchte für diese Herausforderungen einen Impuls geben, «damit die Urner Gemeinden auch in Zukunft attraktive Orte für Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Touristinnen und Touristen sind», so die UKB in einer Mitteilung. Deshalb stellt die Urner Kantonalbank insgesamt 500'000 Franken für Projekte zur Verfügung, welche die Gemeinden bei der Bewältigung des Strukturwandels unterstützen.

Das Projekt «Freie Sicht vom (und auf den) Turm von Hospental» profitiert von den UKB-Strukturimpulsen. Bild: Valentin Luthiger

Im Jahr 2020 konnten bereits folgende zwei Projekte umgesetzt und mit Beiträgen des UKB-Strukturimpulsprogramms unterstützt werden: die «Geschichtsreise Seelisberg» und die temporären Camping-Stellplätze mit dem Namen «TempCamp». Ebenfalls öffnete am 3. April 2021 der neue Dorfladen in Spiringen seine Tore und auch das «Infocenter 2. Röhre» in Göschenen gehörte zu den Empfängern des Programms der UKB. Auch von einem Beitrag des Impulsprogramms profitieren die Gotthard-Bahntage, die am 18. und 19. September in Erstfeld stattfinden.

In Umsetzung befindet sich das Projekt «Freie Sicht vom (und auf den) Turm von Hospental». Der Turm wird begehbar gemacht und soll dazu beitragen, Hospental touristisch aufzuwerten, so die Urner Kantonalbank in ihrer Mitteilung. Neben diesen sechs Umsetzungsprojekten profitierten auch zwei Projektstudien von Geldern des UKB-Strukturimpulsprogramms. Rund 60 Prozent des gesamten Förderbetrags stehen für weitere Ideen zur Verfügung.

Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder Personen können profitieren

Die Vergabe der finanziellen Mittel findet nach Eingang des Gesuches statt und endet bei Erreichen der Limite von 500'000 Franken oder spätestens Ende 2024 – falls Ende 2023 der Betrag nicht ausgeschöpft ist. Projektträger können Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder auch Privatpersonen sein. Anlaufstelle für Projektideen ist das Regionalmanagement des Urner Gemeindeverbandes. Regionalmanagerin Christine Widmer Baumann nimmt eine Erstbeurteilung vor und zeigt den Projektträgern die weiteren Schritte auf. (pd/RIN)