Kanton Uri 53 Maturandinnen und Maturanden nehmen ihr Zeugnis entgegen – in einem Fall mit der Note 5,8 Im Rahmen eines stimmungsvollen Events haben 53 junge Urnerinnen und Urner ihren Maturaausweis entgegennehmen dürfen. Notenmässig ging es hoch hinaus.

Die Maturandinnen und Maturanden nahmen auf der Bühne Platz. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Um die Wette strahlende junge Frauen und Männer auf der Bühne, fast alle galamässig gekleidet, sowie ein ebenso gut gelauntes Publikum – so präsentierte sich der fast voll besetzte grosse Saal im Theater Uri in Altdorf am Mittwochabend. Vonstattenging dort die Maturafeier der Kantonalen Mittelschule Uri, an der die Maturandinnen und Maturanden die Unterhaltungsblocks gleich selber bestritten. Die Palette reichte von traditionellen, rockigen über klassische Musikeinlagen bis hin zu einer ganz speziellen, weil sehr originellen Schnitzelbank. Für die breit gefächerten Darbietungen ernteten die Akteurinnen und Akteure viel Applaus.

Von links: Die Maturandinnen Mireille Gisler, Hanna Bossart, Lora Balli und Emilie Gisler erfreuten das Publikum mit einer originellen Schnitzelbank. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Den grössten Beifall gab es jedoch bei der Übergabe der Maturaausweise, dem eigentlichen Highlight, durch Ambros Zgraggen, Präsident der Maturakommission. Von den 56 angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten haben 53 die Matura bestanden. Elf erreichten eine Durchschnittsnote von 5,0 und höher. Den mit 1000 Franken dotierten UKB-Preis für die beste Matura durfte Luca Walker aus den Händen von Christoph Bugnon, dem Vorsitzenden der UKB-Geschäftsleitung, entgegennehmen. Der Silener erzielte einen Notenschnitt von 5,8 und schrammte damit nur knapp am Maximum vorbei.

Maturand Luca Walker erhielt von Christoph Bugnon den UKB-Preis für die beste Note. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Das sind die Maturandinnen und Maturanden (Reihenfolge nach Klassen) Simon Arnold, Bürglen

Florian Aschwanden, Altdorf

Jonas Aschwanden, Altdorf

Elena Baumann, Bürglen

Sophie Briker, Attinghausen

Nina Bucher, Altdorf

Franca Graf, Bürglen

Jano Lauener, Flüelen

Luana Schmid, Attinghausen

Rebekka Tresch, Isenthal

Alisha Arnold, Schattdorf

Olivia Baumann, Spiringen

Lea Eck, Sisikon

Claudio Eichhorn, Altdorf

Elin Gisler, Schattdorf

Emilie Gisler, Altdorf

Michelle Indergand, Erstfeld

Lea Lussmann, Silenen

Fabia Manz, Flüelen

Alina Marty, Altdorf

Antonio Monti, Altdorf

Jovin Senn, Schattdorf

Jon Trachsel, Flüelen

Elia Truttmann, Altdorf

Maël von Büren, Altdorf

Gina Walker, Flüelen

Luca Walker, Silenen

Anja Wipfli, Seedorf

Aurelio Ziegler, Altdorf

Lora Balli, Altdorf

Hanna Bossart, Altdorf

Lohana Bünter, Altdorf

Dana Frei, Altdorf

Isabelle Gisler, Altdorf

Mireille Gisler, Altdorf

Anouk Imhof, Bürglen

Leonie Mattli, Altdorf

Annika Naujoks, Schattdorf

Radmila Novakovic, Altdorf

Seraina Regli, Altdorf

Marco Schuler, Altdorf

Fabrice Arnold, Altdorf

Cheyenne Behm, Andermatt

Yara Betschart, Altdorf

Norah Gisler, Altdorf

Linus Huber, Altdorf

Luana Jäger, Schattdorf

Aline Stadelmann, Seedorf

Chiara von Planta, Schattdorf

Lukas Zgraggen, Altdorf

Aline Ziegler, Schattdorf

Leonie Zurfluh, Seedorf

Nora Zurfluh, Attinghausen

Darüber hinaus gab es auch noch einen ebenfalls mit 1000 Franken dotierten und von Jurymitglied Charlotte Germann ausgehändigten Spezialpreis für die beste Maturaarbeit. Dieser ging an Fabrice Arnold aus Altdorf, der sich dem Thema «Magerwiesen-Biodiversität in unserem Garten» gewidmet hatte.

Fabrice Arnold erhielt von Charlotte Germann den Preis für die beste Maturaarbeit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Sie haben die besten Abschlussnoten erzielt Luca Walker: 5,8

Aurelio Ziegler: 5,4

Sophie Briker: 5,2

Anja Wipfli: 5,2

Aline Stadelmann: 5,2

Michelle Indergand: 5,1

Cheyenne Behm: 5,1

Lea Eck: 5,1

Elia Truttmann: 5,1

Claudio Eichhorn: 5,0

Dana Frei: 5,0

Luana Jäger: 5,0

Rektor Marco Mattei wies darauf hin, dass die Absolventinnen und Absolventen nun eine Grundlage gelegt hätten, vergleichbar mit dem Fundament eines Hochhauses. Dieses gelte es nun nach und nach, Stockwerk für Stockwerk auszubauen. «Wichtig ist, Fakten so miteinander zu verknüpfen, dass neue Ideen entstehen, die unsere Gesellschaft weiterbringen und zu einem besseren Leben verhelfen», so Mattei, der anfügte: «Es gilt, altes Traditionelles mit neuen Erkenntnissen zu kombinieren, bis man ans Ziel kommt.»

Nebst dem Zeugnis erhielten die Absolventinnen und Absolventen auch noch eine Rose. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Alle Untiefen und Klippen erfolgreich gemeistert

«Neues Wissen zu entdecken und sich anzueignen, erfordert nicht nur viel Mut, Entschlossenheit und Neugierde, sondern es ist auch mit harter Lernarbeit verbunden», betonte Bildungsdirektor Beat Jörg. Mit Ausdauer und Willen hätten die Maturi und Maturae alle inneren und äusseren Widerstände überwunden sowie sämtliche Untiefen und Klippen gemeistert. Der verdiente Lohn für das erfolgreich gemeisterte Kollegi-Abenteuer sei der Maturaausweis. «Dieser hat einen immensen Wert, öffnet er doch seinen Besitzern die Tore und Türen der Universitäten und Hochschulen in unserem Land. Er ist der Zauberschlüssel zu mehr und noch grösseren sowie zu noch aufregenderen Abenteuern.»

Bildungsdirektor Beat Jörg bei seiner Ansprache. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Der Sprechende forderte die jungen Frauen und Männer auf, ihre Stärken auszuloten und sich ein neues Ziel zu setzen. «Scheuen Sie nicht davor zurück, grosse Pläne zu schmieden und manchmal auch verrückt zu denken sowie ab und zu etwas Unübliches zu wagen. Gehen Sie mit viel Mut an Ihr Lebenswerk», so der Regierungsrat.

Keinen egoistischen Karrierismus an den Tag legen

Die eigentliche Festrede wurde von Felix E. Müller, dem ehemaligen Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», gehalten. Er ging unter anderem auf die Tatsache ein, dass die sogenannten Eliten seit der Finanzkrise von 2008 in weiten Teilen der Bevölkerung keinen guten Ruf mehr geniessen würden. Das findet er bedauerlich. Zu den Absolventinnen und Absolventen sagte Müller: «Keine Gesellschaft kommt ohne Eliten aus. In diesem Sinne können Sie beruhigt sein, denn Sie sind schon auf dem richtigen Weg. Gehen Sie ihn mit Überzeugung weiter.»

Felix E. Müller hielt die Festrede. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Die Zukunft der Schweiz hänge nicht davon ab, ob man Holzofenbrot oder Industriebackwaren esse, sondern ob sie beispielsweise in der Pharmaforschung den Weltspitzenplatz gegen China verteidigen könne. «Ich stelle mit Beruhigung fest, dass es auch in Altdorf talentierte Leute gibt, die diesen Wettkampf aufnehmen können.» Zum Schluss ermunterte der Festredner die Maturandinnen und Maturanden, sowohl im Beruf als auch im Leben immer anständig zu sein. «Nicht egoistischer Karrierismus soll Sie in Führungspositionen bringen, sondern der Wille, eine wichtige Funktion nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben», unterstrich Müller.