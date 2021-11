Kanton Uri Ab 2022 kommt die elektronische Steuererklärung Die elektronische Steuererklärung wird ab der kommenden Steuerperiode im Kanton Uri umgesetzt. Im Gegenzug verschwindet das während Jahren eingesetzte Excel-File.

Wie die Steuererklärung elektronisch ausgefüllt wird, zeigen Sandra und Bruno Risi. Video: Youtube

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 73 Prozent hat das Urner Stimmvolk 2019 beschlossen, die elektronische Steuererklärung einzuführen. Anstelle der bisherigen Excel-Version erfolgt die Steuerdeklaration neu mit «eTax.UR». «Die neue Lösung überzeugt mit logischem Aufbau und ist einfach in der Bedienung», schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung. Die Steuererklärung kann am Computer, Tablet oder sogar auf dem Smartphone ausgefüllt und mit sämtlichen zugehörigen Unterlagen ohne Unterschrift elektronisch eingereicht werden.

Anfang Februar 2022 verschickt die Steuerverwaltung per Post ein Aktivierungsschreiben mit sämtlichen Informationen zur Nutzung der elektronischen Steuererklärung an alle Steuerpflichtigen. Sie würden dabei bestmöglich begleitet und erhalten bei Problemen und Fragen beispielsweise Unterstützung via Onlinehilfe, telefonischer Hotline, Kundencenter und Schulungen. Die entsprechenden Angebote werden ab Februar 2022 über die Medien und auf www.ur.ch/digitax kommuniziert.

Daten werden im zweiten Jahr automatisch übernommen

Im ersten Jahr seien die Personalien in «eTax.UR» bereits ausgefüllt. Alle weiteren Angaben müssen für eine korrekte Berechnung des Steuerbetrags – wie bisher – erfasst werden. Im Wertschriftenverzeichnis sind erstmalig alle Konten und Vermögenswerte einzutragen. Ab dem zweiten Jahr entfallen diese Schritte, da die Vorjahresdaten automatisch übernommen werden. Zudem unterstützt das System die Steuerpflichtigen mit automatischen Berechnungen und Erklärungen zu den Eingabefeldern. Die elektronische Steuererklärung ist so ausgestaltet, dass Steuererklärungen auch von Treuhänderinnen und Treuhändern oder von anderen Beauftragten im Mandatsverhältnis ausgefüllt werden können.

In Zusammenarbeit mit den Mediamatiker-Lernenden der Kantonalen Verwaltung hat die Steuerverwaltung einen Videobeitrag erstellt, der aufzeigt, wie die elektronische Steuererklärung im Einsatz funktioniert. Auf sympathische Art zeigen Sandra und Bruno Risi auf, welche Vorteile «eTax.UR» ab dem kommenden Jahr mit sich bringt. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal des Kantons Uri unter https://www.youtube.com/watch?v=DSKhOKiZJ_A abrufbar. Wer seine Steuererklärung nach wie vor in Papierform ausfüllen will, kann die dazu nötigen Formulare auf den Gemeindesteuerämtern beziehen. (pd/RIN)