Kanton Uri Ab in die Urner Berge: Die neue Seilbahnbroschüre ist da Seit Anfang Mai ist die neue Seilbahnbroschüre erhältlich. Diese stellt 32 Kleinseilbahnen im Kanton Uri und die sechs Skigebiete im Urner Unterland vor.

Die Luftseilbahn Bolzbach-Bodmi ist eine der porträtierten 32 Seilbahnen in der neuen Broschüre. Bild: Angel Sanchez

(RIN) Der Jeton fällt mit einem leisen Knattern in das Innere des Automaten. Die vier Wanderer steigen rasch in das «Niederberger-Schiffli». Nach dem lauten Signal, welches die anstehende Fahrt ankündigt, fährt die Gondel mit einem kurzen Ruck los, hinauf Richtung Waldiberg. Auf der sechsminütigen Fahrt bietet sich eine einmalige Aussicht auf die Dörfer Bristen, Amsteg und das obere Reusstal. Ganz langsam fährt die Gondel in die Bergstation Waldiberg ein, bis sie zum Stillstand kommt. Froh, wieder festen Boden unter den Füssen zu haben, steigen die Passagiere aus. Die Wanderung zur Windgällenhütte steht auf dem Programm, einer der Wandertipps in der neuen Seilbahnbroschüre.

Toni Arnold, Geschäftsführer Verband Urner Seilbahnen und Skilifte (VUSS), freut sich über die Broschüre, welche Uri Tourismus in Zusammenarbeit mit dem VUSS herausgegeben hat. «Der Kanton Uri hat schweizweit das dichteste Seilbahnnetz», so Arnold. «Mit allen öffentlich genutzten Personenseilbahnen werden auf einer Strecke von rund 53 Kilometer 22'000 Höhenmeter überwunden und pro Stunde rund 3200 Personen befördert.» Diana Mattli von Uri Tourismus ergänzt: «Die Seilbahnen spielen im Kanton Uri eine zentrale Rolle und sind sowohl bei den Urnerinnen und Urnern als auch bei den Touristen sehr beliebt.» Die neue Broschüre inspiriert und weckt Lust auf neue Entdeckungen.

Auch Wandertipps und Highlights werden vorgestellt



Nach einem sonnigen Tag in den Bergen und einem erfrischenden Bad im Golzernsee geht es mit der roten Gondel der Luftseilbahn Golzern in sanftem und gleichwohl beruhigendem Ruckeln der Seilbahn wieder zurück ins Tal. Die ersten beiden der insgesamt 32 Seilbahnen wurden bereits entdeckt und für die Wanderer hat es sich definitiv gelohnt. Welches wohl der nächste Ausflug mit einer Seilbahn sein wird? Neben einer Übersicht über die einzelnen Seilbahnen werden in der Broschüre Wandertipps und Highlights der einzelnen Bahnen und Gebiete vorgestellt.