Kanton Uri Abwasserprojekt Urnersee: Erster Leitungsabschnitt liegt auf Seegrund Das Abwasserprojekt Urnersee ist auf Kurs: Am Dienstag hat Abwasser Uri die erste Etappe der Seeleitungen zwischen Seedorf und Isleten erfolgreich abgeschlossen.

Die Seeleitung zwischen Seedorf und Isleten liegt auf dem Urnersee und wird mit Kleinbooten zur kontrollierten Absenkung in Position gebracht. Bild: PD

Den Spaziergängerinnen und Fischern entlang dem Weg der Schweiz zwischen Seedorf und Isleten bot sich am vergangenen Dienstag ein spektakuläres Bild: Bis kurz nach Mittag schwamm eine rund fünf Kilometer lange Abwasserleitung auf der Seeoberfläche. Dies ist die erste Etappe eines grösseren Projekts von Abwasser Uri, wie die Organisation mitteilt.

Für die Aufhebung der vier Abwasserreinigungsanlagen (ARA) Bauen, Isenthal, Isleten und Sisikon realisiert Abwasser Uri in verschiedenen Teilprojekten umfangreiche Leitungsarbeiten und Umbauten an bestehenden Abwasseranlagen. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 9,3 Millionen Franken.

Die Abwasserleitung auf dem Urnersee wurde mit Hilfe von Kleinbooten und mittels GPS auf eine genau festgelegte Absenkposition ausgerichtet und anschliessend auf den Seegrund abgesenkt. Der Leitung wurde dabei die Luft entzogen, um sie gleichzeitig mit Wasser zu füllen und so für die Absenkung zu beschweren. Insgesamt wurden sechs 850 Meter lange Leitungsstränge auf dem See zu einem Leitungsstrang verbunden. Die Stränge waren seit vergangenem Herbst beim Seehof in Seedorf vorbereitet und im dortigen Seelager zwischengelagert worden.

Anschlussarbeiten laufen auf Hochtouren

Neben der Seeleitung zwischen Seedorf und Isleten laufen auch die Arbeiten an den Landleitungen und bei den verschiedenen Pumpwerken auf Hochtouren. Zwischen Seedorf und Altdorf konnten Anfang Januar die Querung der Autobahn und der Reuss bei der Seedorferbrücke erfolgreich abgeschlossen werden. Im Bereich des Seerestaurants laufen die Bauarbeiten noch bis Anfang April. Hier werde zusammen mit der Wasserversorgung Seedorf ebenfalls ein neuer Leitungsabschnitt verlegt.

Die Felsbohrung von der Isleten nach Isenthal musste im Winter aufgrund schwieriger geologischer Verhältnisse unterbrochen werden. Die Bohrung werde Ende März wiederaufgenommen, heisst es in der Mitteilung. Ziel sei es, bis im Sommer die ARA Isenthal und Isleten ausser Betrieb zu nehmen und das Abwasser durch die neuen Leitungen zur ARA Altdorf zur Reinigung abzuleiten.

Weitere Seeleitungen folgen

In den kommenden Wochen werden die Leitungsstränge für die Seeleitungen zwischen Isleten und Sisikon sowie zwischen Isleten und Bauen vorbereitet. Diese werden ebenfalls im Seelager beim Seehof in Seedorf vorbereitet und gelagert. Die nächste Absenkung der rund 4,5 Kilometer langen Leitung zwischen Isleten und Sisikon sei für Anfang März geplant. Gegen Ende März sollte der Abschnitt zwischen Isleten und Bauen zur Absenkung bereitstehen. Insgesamt werden rund 12 Kilometer Seeleitungen verlegt sein. (cn)