Kanton Uri Andermatt-Sedrun Sport AG wählt in ausserordentlicher GV acht neue Verwaltungsratsmitglieder Mit der Versammlung seien neue Grundlagen geschaffen worden für den «Abschluss der Transaktion mit Vail Resorts.» Darüber hinaus wurde eine Kapitalerhöhung genehmigt.

Schneehüenerstock-Express mit Sicht in Richtung Urserntal. Bild: PD/Valentin Luthiger

Bei der Andermatt Swiss Alps AG sind die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Pancrazi Berther, Franz Egle, Adrian Murer und Melina Marty zurückgetreten. Dies in Zusammenhang mit dem Vollzug der Transaktion mit Vail Resorts, wie die Andermatt Swiss Alps AG (ASA) in einer Medienmitteilung schreibt. Im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) haben die Aktionärinnen und Aktionären an die Stelle der Zurückgetretenen Michael Barkin, Patricia Campbell, Mike Goar, Matthias Oertle, Michael «Bo» Heitz, Timothy Walker, Tracey Clark-Turner sowie Ahmed Dessouky als Vertreter der Andermatt Swiss Alps AG gewählt.

Darüber hinaus gehören die bereits an der ordentlichen Generalversammlung von Mitte Juni gewählten Mitglieder Raphael Krucker, Peter Baumann, Martin Cavegn, Bernhard Russi sowie Marcel Christen dem Verwaltungsrat an.

Aktionärinnen und Aktionäre haben Kapital auf 150 Millionen Franken erhöht

An der ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionärinnen und Aktionäre laut Mitteilung einer ordentlichen Kapitalerhöhung von insgesamt 150 Millionen Franken in zwei Tranchen zugestimmt. Weiter hätten die Verantwortlichen der durch Umwandlung der ASA gehaltenen Stimmrechtsaktien in Stammaktien zugestimmt. Für die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung lägen sämtliche für den Vollzug der Transaktion mit Vail Resorts erforderlichen Zustimmungen vor, darunter jene der beiden Kantone Uri und Graubünden, die eine Anpassung der Verträge der Neuen Regionalpolitik (NRP) gutgeheissen hatten. Die vertraglichen Regelungen der NRP-Finanzierung blieben damit auch mit dem neuen Mehrheitseigner in Kraft.

Die erste Tranche diene der Umwandlung des bestehenden Aktionärsdarlehens der Andermatt Swiss Alps AG in Aktien der Andermatt-Sedrun Sport AG. «Mit der zweiten Tranche werden die neuen Aktien der ASS geschaffen, welche Vail Resorts zum angekündigten Investitionsbetrag von 110 Millionen Franken zeichnen wird», schreiben die Verantwortlichen abschliessend. (zgc)