Kanton Uri Auf dem Rütli und beim Telldenkmal gibt es jetzt «Fotospots» Die Erlebnisregion Wiege der Schweiz will mit den Montagen neue Akzente setzen. Weiter soll das Projekt die Sichtbarkeit in den sozialen Medien erhöhen.

Einer der Fotospots beim Waldweidli in Seelisberg. Bild: PD

Von Bürglen bis Küssnacht am Rigi und von Seelisberg bis Sattel errichtet die Interessensgemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz sogenannte Fotospots, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die Montagen sind aus Eichenholzpfahlen, auf ihnen thront ein rotes Schweizerkreuz. Die Spots stehen bei berühmten Tellstätten wie dem Rütli oder dem Telldenkmal, aber auch an Gedenkstätten wie dem Zwyssighaus. Gemäss Angaben der IG sind bereits acht Spots an ihrem Platz, vier weitere sind bereits ausgeliefert worden. Über zehn sollen im Herbst beziehungsweise im Frühling 2023 dazustossen.

Die IG Wiege der Schweiz Die Tourismusorganisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zur Interessengemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz zusammengeschlossen. Sie arbeiten mit touristischen Leistungsträgern, Wirtschaftspartnern sowie den Volkswirtschaftsdirektionen der Standortkantone Uri und Schwyz zusammen. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees und die Schweizerische Südostbahn AG, zwei neue strategische Partner der Wiege der Schweiz, bringen die Gäste in die Region. Vision der IG ist es, den Besucherinnen und Besuchern einen Raum zu bieten, in dem sie sich aktiv mit der Identität sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Werten der Schweiz auseinandersetzen können. Schirmherr des Projekts ist Bundesrat Ueli Maurer. Die Wiege der Schweiz ist ein Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). (pd/zgc)

Das Schweizerkreuz mit Pfeil soll ein durchgängiges Gesamterscheinungsbild erzeugen und den Wiedererkennungswert erhöhen, schreibt die IG. Und weiter: «Das rote Schweizerkreuz zeigt die Richtung und definiert einen besonders schönen Bildausschnitt, eine Kerbe hilft beim Selfie, integrierte Texttafeln vermitteln Spannendes zu einem spezifischen Thema und mittels eines QR-Codes erhalten die Gäste umfassendere Informationen zum Fotospot sowie jenen in der Umgebung.»

Die IG will mehr Präsenz auf den sozialen Medien

Die Fotospots erfüllen gleich mehrere Funktionen, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Tanja Müller, neue Gesamtprojektleiterin Wiege der Schweiz, lässt sich wie folgt zitieren: «Die Fotospots sollen den Raum nicht nur besser erlebbar machen und die Gäste zum ‹Schiessen› von Erinnerungsfotos animieren, sondern durch die Verknüpfung auf den sozialen Netzwerken auch eine grosse Reichweite erhalten. Wir sind bereits gespannt auf die ersten Fotospot-Bilder.»

Verantwortlich für das neue Projekt ist Erlebnisplan, ein Produkt- und Raumentwickler im Tourismus und Projektpartner seit Beginn weg. Erlebnisplan war nicht nur für die Gesamtkonzeption der Spots zuständig, sondern auch für das Design, die Planung und die Produktion. «Für uns war es eine Freude, zusammen mit der IG Wiege der Schweiz die geschichtsträchtigen Orte mit den Fotospots zu highlighten. Ein wertiges, langlebiges Design war uns dabei sehr wichtig», sagt Patrick Rissi, zuständiger Projektleiter bei Erlebnisplan. (zgc)