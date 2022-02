Kanton Uri Auf der Heimloipe erneut zugeschlagen Langlauf-Nachwuchsathlet Nico Briker (14) vom SC Unterschächen hat in diesem Winter bereits mehrere Siege eingefahren. Nun ist ein weiterer Erfolg hinzugekommen.

Nico Briker, der hier an zweiter Stelle hinter Dunja Walker läuft, holte den Titel bei den Knaben. Bild: Urs Hanhart (Unterschächen, 09. Februar 2022)

Im Langlaufcenter Unterschächen gab es am Mittwochabend im Rahmen der 14. Urner Schulsportmeisterschaft attraktive Massenstart-Skatingrennen zu sehen. Eines der Highlights war der Wettkampf der ältesten Kategorien. Frauen und Männer der Kategorien U14, U16 und U20 starteten gemeinsam, wurden jedoch separat klassiert.

Um den Tagessieg lieferten sich der erst 14-jährige Nico Briker und der mehr als dreimal so alte Roby Kempf (51), die beide für den SC Unterschächen starten und somit ein Heimrennen bestreiten konnten, ein überaus spannendes Duell. Der Jungspund Briker konnte dieses nach drei Runden (Gesamtdistanz 4,2 Kilometer) erst auf der kurzen Zielgeraden für sich entscheiden. Dies dank einer sehr cleveren Taktik, wie er nach dem ersten Durchschnaufen verriet: «In der letzten Haarnadelkurve habe ich alles riskiert. Dadurch ist es mir gelungen, mich an die Spitze zu setzen. Anschliessend konnte ich den knappen Vorsprung ins Ziel retten.» Um exakt 0,6 Sekunden hatte der Nachwuchsathlet schliesslich gegenüber dem Routinier die Nase vorn.

Bestens gerüstet für die Schweizer Meisterschaft

Briker holte sich mit dieser Vorstellung in überzeugender Manier den Urner Schulsport-Meister-Titel, knapp 15 Sekunden vor dem Schattdorfer Matteo Gisler. Damit erweiterte er sein bereits sehr eindrückliches Palmares. Vor knapp zwei Monaten hatte er an gleicher Stätte bereits beim Weihnachtslanglauf in seiner Kategorie triumphiert. Zudem holte er zu Anfang des Jahres den USV-Meistertitel. «In dieser Saison läuft es mir wirklich ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Form», freute sich der Oberstufenschüler, der pro Woche sechs bis zwölf Stunden ins Training investiert.

Bald steht für ihn das absolute Saison-Highlight an, wie er verriet: «An der Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaft strebe ich eine Top-fünf-Platzierung an. Ich bin sehr zuversichtlich, dies zu schaffen.» Längerfristige Ziele hat sich Briker, der zu den grössten Langlauftalenten im Urner Skiverband gehört, noch nicht gesetzt. Nur so viel: «Ich möchte auf jeden Fall dranbleiben und schauen, wie weit ich es bringe.»

Knappe Entscheidung bei den Mädchen

Ganz ähnlich wie schon bei den normalen Kantonalmeisterschaften sahnte der SC Unterschächen erneut ganz tüchtig ab. Bei den Mädchen riss sich die 14-jährige Schächentalerin Seraina Kempf den Schülerinnen-Meister-Titel unter den Nagel. Sie verwies ihre um ein Jahr ältere Vereinskollegin Dunja Walker, die lange in Führung gelegen hatte, mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Kempf legte einen fulminanten Endspurt hin, dem Walker nichts entgegensetzen konnte.

Wettkampfleiter Urs Gisler zog nach diesen bei zwar sehr kalten Temperaturen (minus 4 Grad), aber sonst erstklassigen Schneebedingungen ausgetragenen Wettkämpfen ein rundum positives Fazit: «Mit insgesamt 62 Athletinnen und Athletinnen lag die Beteiligung ziemlich genau im Rahmen des Vorjahres. Besonders erfreulich ist, dass die Skiklubs Andermatt, Schattdorf und Unterschächen alle in etwa gleich viele Teilnehmende stellten.»