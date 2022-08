Kanton Uri Ausstellung in Deutschland beleuchtet den Klimawandel im Isenthal Der Blüemlisalpfirn ist Thema einer Ausstellung in Bremerhaven. Dabei wird sein dramatischer Rückgang aufgezeigt.

«Das letzte Eis» ist eine Sonderausstellung im Klimahaus Bremerhaven in Norddeutschland. Sie zeigt mit aufrüttelnden Bildern, Videos und einem eindrücklichen Buch, wie die Klimakrise das Leben in den Schweizer Alpen belastet. Noch drastischer ist die Eiswelt von Alaska bedroht. Dabei werden im Bergdorf Isenthal direkt betroffene Menschen in Biwald, Gitschenen, Kleintal, Baberg und Bärchi porträtiert.

Zur Sonderausstellung, die bis Ende Dezember läuft, ist auch ein Buch mit dem gleichen Titel erschienen. Was verbindet Isenthal mit Alaska? «Eine ganze Menge! Beide Orte spüren, dass sich ihr Lebensraum verändert», schreibt Axel Werner im Vorwort des neuen Buches. «Vor allem, wenn die Hänge plötzlich nicht mehr durch Permafrost und Gletscher stabilisiert werden.»

«Die Erde erwärmt sich und das Eis schmilzt. Ich war tief beeindruckt, wie offen die Menschen in Isenthal bei unserem Besuch letztes Jahr über ihre Erfahrungen mit den Klimaveränderungen redeten», sagte Geschäftsführer Arne Dunker an der Ausstellungseröffnung, die kürzlich stattfand.

Auch ein Isenthaler Gipfelkreuz ist Teil der Ausstellung

Seit 2009 ist Isenthal zudem bereits prominenter Teil einer knapp 5000 Quadratmeter grossen Ausstellung mit Namen «Reise 8° Ost» in Bremerhaven. Nach Eintritt in den futuristischen Bau der Erlebniswelt durchwandert man dabei das Urner Hochgebirge in Isenthal und geht vorbei an saftig grünen Wiesen mit Kühen. Im modern inszenierten Ausstellungsrundgang erreicht man bergauf das Gipfelkreuz, durchwandert die schroffen Felsenformationen und geht durch eine eisige Gletscherschlucht.

Für die Ausstellung wurde die Isenthalerin Margrit Infanger porträtiert. Bild: Manolo Ty/PD

Mit Fotos, Filmen und Installationen hört man den Menschen im Dorf und auf der Alp zu. Sie erzählen über ihren Alltag, die Arbeit, über die Ursachen und Auswirkungen der schmelzenden Gletscher und die Naturgefahren. Aktuell verlieren die Schweizer Gletscher jährlich zwei Prozent ihres Volumens.

Eine Nachbildung eines Teils des Blüemlisalpfirns in Bremerhaven. Bild: Manolo Ty/PD

Bergführer Wisi Infanger führte das Team der Ausstellungsmacher auf den grössten Isenthaler Gletscher, den Blüemlisalpfirn. Infanger blickt auf 48 Jahre Bergführererfahrung zurück: «Die Berge werden sicher nicht schöner. Die Gletscher schwitzen und leiden. Es tut einem leid, dass unsere Nachfahren diese nicht mehr so wie wir erleben dürfen.» (pd/lur)