Kanton Uri Ausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum des Kantonsspitals ist eröffnet Der Historische Verein Uri hat seine diesjährige Sonderausstellung zum Urner Kantonsspital lanciert. Rund 35 Vereinsmitglieder und Gäste waren bei der Eröffnung dabei.

Drei Jahre wurde gebaut, nun steht das neue Kantonsspital Uri kurz vor seiner Vollendung. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Neubaus feiert die Institution sein 150-Jahr-Jubiläum. Deshalb widmet der Historische Verein Uri nun die diesjährige Sonderausstellung im Historischen Museum in Altdorf dem Kantonsspital (wir berichteten). Am Dienstagabend feierte die Ausstellung «Ereignisse zur 150-jährigen Geschichte des Kantonsspitals Uri» nun seine Vernissage. Ulrich Köchlin, Vorstandsmitglied des Historischen Vereins, konnte rund 35 Mitglieder und Gäste zur Eröffnung willkommen heissen – darunter Regierungsrat Christian Arnold.

Remigi Joller, ehemaliger Chefarzt des Kantonsspitals, erläuterte den Museumsbesucherinnen und -besuchern einige Ausstellungsexponate. Bild: PD

Walter Bär, ehemaliger Personalchef des Spitals, hat gemeinsam mit einem Team die Ausstellung konzipiert. Er gab den Anwesenden eine Einführung. Die diesjährige Sommerausstellung weise neben einigen gelungenen Exponaten vor allem Fotos auf. Überdies können die Museumsbesucher in der Multimedia-Ecke alte Filmausschnitte aus den 1960er-Jahren betrachten und zuschauen, wie damals eine Operation vonstattenging. Zudem wird verschiedenen Ereignissen und Anekdoten in der 150-jährigen Geschichte ein spezieller Platz eingeräumt. «Die Ausstellung zeichnet nicht einfach die Chronik des Spitals nach», sagte Bär. «Wir blicken vor allem auf Ereignisse zurück.»

Walter Bär hat die Ausstellung gemeinsam mit seinem Team konzipiert und führte durch die Vernissage. Bild: PD

Koch und Finanzchef fuhren nebenbei mit Krankenwagen

Das Kantonsspital Uri hatte 1872 im noch heute existierenden Altbau seinen Betrieb aufgenommen. Die neugegründete Institution nahm anfänglich neben Durchreisenden vor allem mittellose Patienten aus den verschiedenen Urner Gemeinden auf. Viele der Patientinnen und Patienten hatten in erster Linie psychische Erkrankungen und stammten aus der Unterschicht. Verliefen die ersten Betriebsjahrzehnte eher ruhig, forderten die Unterbringung der deutschen, internierten Soldaten ab 1916 das Personal massiv.

Das Abwartspaar Marlys und Kobi Arnold kümmerte sich an der Vernissage um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Bild: PD

Überdies zeichnet die Ausstellung auch die Entwicklung bei der Geburtshilfe, der Radiologie oder dem Rettungswesen nach. Bis vor wenigen Jahrzehnten seien verunfallte Personen baldmöglichst mit dem Krankenwagen ins Spitalgebracht, erläuterte Walter Bär. «Der Erstversorgung auf der Unfallstelle hatte man früher nicht die gleiche Bedeutung zugemessen wie heute. Und es war ganz normal, dass der Koch und der Leiter des Rechnungswesens nebenbei auch noch mit der Ambulanz fuhren – heute undenkbar.»

Dank an das Pflegepersonal

«Die Ausstellung ist auch ein Dankeschön an all jene Personen, die sich in den vergangenen 150 Jahren unermüdlich für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten eingesetzt haben», sagte Walter Bär. Zur Ausstellung hat er eine Broschüre mit verschiedenen Beiträgen zur Spitalgeschichte verfasst, die man im Museum für zehn Franken kaufen kann. (pd/lur)