Kanton Uri Auto AG fährt nun auf Göscheneralp Neu bedient die Auto AG Uri die Buslinie von Göschenen auf die Göschneralp. Sie übernimmt damit eine ehemalige Postautoverbindung.

Seit Samstag zeichnet die Auto AG Uri als neue Konzessionärin auf der ÖV-Linie von Göschenen nach Göscheneralp verantwortlich, die zuvor per Postauto erreicht werden konnte. Vorgestern wurde die Sommersaison 2022 mit Vertretern des Kantons, der Gemeinde Göschenen und der kantonalen Verkehrskommission gestartet, wie der Kanton mitteilt. Symbolisch eröffneten der Gemeindepräsident Peter Tresch und der Vertreter der Volkswirtschaftsdirektion Uri, Thomas Aschwanden, zusammen mit dem neuen Konzessionär (vertreten durch André Walker) die touristische Buslinie in die Göscheneralp. Der Fahrplan wird gegenüber dem alten Fahrplan weiter ausgebaut.

Gemeindepräsident Peter Tresch (Mitte) mit Thomas Aschwanden (links) und André Walker (rechts). Bild: PD

Am 1. April 1956 wurde der Linienbetrieb durch den Postführer Edmund Jauch aus Göschenen eingeführt. Damals wurden zwei Kurspaare pro Tag angeboten, in der Hochsaison ein drittes Kurspaar. Die Fahrkartenausgabe erfolgte damals über die Poststelle Göschenen und an Sonntagen in der Göscheneralp. Die Jahreskilometerleistung betrug damals 10450 Kilometer. Im Fahrplan 2022 verkehrt der Kurs der Auto AG Uri siebenmal täglich mit einer Jahresleistung von 19587 Kilometern. André Walker sei es eine grosse Ehre, den Linienbetrieb mit seiner Vergangenheit von 66 Jahren von Postauto übernehmen zu dürfen. (lur)