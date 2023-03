Kanton Uri Autolenker rast mit 110 Stundenkilometern durch Tempo-60-Abschnitt Auf der Autobahn A2 zwischen Göschenen und Amsteg hat die Kantonspolizei im Baustellenbereich eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Seit dieser Woche sind die Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahn A2 zwischen Göschenen und Amsteg wieder in vollem Gange. Aus Sicherheitsgründen ist das Tempolimit beschränkt worden.

Seit Baubeginn wurden die im Baustellenbereich herabgesetzten Tempolimits aber nur bedingt eingehalten, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Deshalb seien die Bauarbeiter gefährdet gewesen. Vor diesem Hintergrund führte die Kantonspolizei Uri am Dienstag eine mehrstündige Geschwindigkeitskontrolle in einem Strassenabschnitt mit Tempo 60 durch. Die Übertretungsquote betrug dabei rund 25 Prozent, wobei vier Automobilisten mit über 90 Stundenkilometern gemessen worden seien. Das habe jeweils zu einer Anzeige geführt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 110 Kilometern pro Stunde.

Die Einhaltung der Geschwindigkeit in den Baustellenbereichen auf der Autobahn A2 werde auch weiterhin überprüft, heisst es weiter. Die Kantonspolizei appelliere an alle Fahrzeuglenker, sich an die Höchstgeschwindigkeit zu halten, «insbesondere auch in Baustellenbereichen». (lur)