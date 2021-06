Kanton Uri Bald gibt's die Covid-Zertifikate für Geimpfte und Genesene Geimpfte, genesene und getestete Personen erhalten noch in diesem Monat ihr Covid-Zertifikat. Der Urner Corona-Sonderstab erklärt in einer Mitteilung, ab wann für wen die Zertifikate ausgestellt werden.

(pd/RIN) Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, können seit dem 14. Juni, unter www.ur.ch/covid-zertifikat ein Zertifikat bestellen. Dies gibt der Urner Sonderstab Covid-19 in einer Mitteilung bekannt.

Impfzentrum-Mitarbeiter Peter Raimondo Attenhofer macht eine Covid-19-Impfung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Januar 2021)

Anschliessend werden die Zugangsdaten für den Download des Zertifikats per Post zugestellt. Als genesen gilt jemand ab dem 11. Tag nach dem positiven Test.

Geimpfte müssen im Gegensatz zu den Genesenen nichts unternehmen

Alle Personen, die vor dem 18. Juni zwei Mal vollständig geimpft wurden, erhalten entweder einen Brief oder ein SMS. Darin ist ein Internet-Link zu einem Onlineformular für ein Covid-Zertifikat enthalten. Der Brief oder das SMS trifft bis Ende der kommenden Woche, 27. Juni, ein. Das Covid-Zertifikat kann damit selbständig über einen geschützten Download-Link als PDF heruntergeladen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ab dem 18. Juni geben die Impfstellen das Covid-Zertifikat nach der vollständigen Impfung direkt ab. Die Impfstellen stellen jedoch vor Ort kein Covid-Zertifikat direkt aus für Impfungen, die vor dem 18. Juni stattfanden.

Covid-Zertifikate nach negativen Testresultaten werden ab Ende Juni direkt von den Testlabors oder von Testzentren an getestete Personen ausgestellt. Sie sind nach einem negativen PCR-Test drei Tage gültig, nach einem negativen Antigen-Schnelltest einen Tag.

Covid-Zertifikat entfaltet Nutzen erst ab Ende Juni

Das Covid-Zertifikat kommt erst zum Einsatz, nachdem die entsprechenden Verordnungen in Kraft getreten sind. In der EU ist das ab 1. Juli der Fall. Für die Schweiz entscheidet das der Bundesrat voraussichtlich am 23. Juni. Entsprechende Fragen beantwortet die Infoline des Sonderstabs Covid-19 unter 041 874 34 33 (Montag bis Freitag, von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr) oder per E-Mail an corona-info@ur.ch.