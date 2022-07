Kanton Uri Bildhauer Hans Gisler begrüsst Fernsehteam von Arte Am Chaiserstock hat das deutsch-französische Fernsehen den Urner auf einer Kletterrouten-Erstbegehung begleitet.

Adlerskulpturen sind das Markenzeichen des Altdorfer Bildhauers Hans Gisler. Bild: Florian Kaiser (Riemenstalden, 21. Juli 2022)

Seit einigen Jahren ist der fliegende Adler das Markenzeichen des Altdorfer Bildhauers Hans Gisler. In den letzten Jahren hat der begeisterte Alpinist Gisler sein Hobby Klettern mit seinem Beruf Holzbildhauer verbunden. So entstanden unter anderem bei der Sidelenhütte die Skulptur «Pedro a dr Kantä» im Jahre 2017 oder 2019 zwei fliegende und ein sitzender Adler auf Granitblöcken oberhalb der Salbithütte im Göscheneralptal.

Nun stiess der deutsch-französische TV-Sender Arte auf der Suche nach interessanten Geschichten rund um die Vierwaldstätterregion auf Hans Gisler. Dieser hatte ein ein neues Projekt am Chaiserstock (Lidernen) in Riemenstalden geplant. Als Hüttenobmann der Lidernenhütte (SAC Sektion Mythen) wollte der in Riemenstalden aufgewachsene Hans Gisler in der Nähe ein künstlerisches Zeichen setzen. Als versierter Kletterer reizte es ihn, am Chaiserstock eine Erstbegehung zu realisieren, eine neue Kletterroute einzurichten und am Fusse des Chaiserstockes in einem Freiluftatelier zwei Adler an Ort und Stelle zu schnitzen. Über 20 Seillängen in Kalk und Granit hat er bereits in Erstbegehungen realisiert, unter anderem die «Eagle eye» am Salbitschijen.

Gisler hat das Projekt innert Kürze realisiert

Von dieser spannenden Idee und Kombination am Chaiserstock war der deutsch-französische Kultursender Arte auf Anhieb begeistert. So kam es, dass das Filmteam an der Erstbegehung vom 19. Juli vom Helikopter aus zuschaute. Auch filmten sie, wie der Urner Bildhauer die neue Kletterroute erschuf.

Arte filmte Bildhauer Hans Gisler im Freiluftatelier und beim Klettern am Chaiserstock. Bild: Florian Kaiser (Riemenstalden, 21. Juli 2022)

Zwei Tage später, am 21. Juli, war es dann etwas ruhiger. Nun begann das Freiluftschnitzen am Fusse des Chaiserstockes. Was der Künstler in Rekordzeit aus einem 2,8 Meter langen Lärchenbaum mit zirka 60 Zentimeter Durchmesser in rund fünf Tagen fertigte, ist einmalig. Der Baum ist circa 120-jährig und stammt aus Hospental.

Die Natur ist selbstverständlich Teil der Kunst

Der 57-jährige Hans Gisler freut sich, mit diesem Projekt sein Lebenswerk in bekannter Natur und Gegend weiterzuführen. Die Adler passen bestens ins Gelände und werden die Alpinisten am Fusse des Chaiserstockes mit Sicherheit erfreuen. Jeder Adler von Hans Gisler ist ein Unikat und die besondere Maserung des verwendeten und krummgewachsenen Stammes oder dicken Astes ist Teil des Kunstwerks.

Nahezu 30 Jahre ist Hans Gisler selbstständiger Bildhauer und Schreiner, sein Atelier befindet sich an der Attinghauserstrasse 120 in Altdorf. Wenn man ihn bei der Arbeit beobachtet, spürt man, dass Herzblut und die Freude am Beruf auch nach 30 Jahren noch immer unvermindert da sind. Auf ideale Weise hat der Holzbildhauer, Alpinist und Tourenleiter Hobby und Beruf vereint. Das Thema Freiheit, fliegende Adler, Bergdohlen und Klettern prägten von Anfang an sein freies künstlerisches Schaffen als Bildhauer. Aus seiner Vielfalt an Holz- und Bronzeskulpturen und neuerdings auch Aquarellen ist der Adler immer wieder im Mittelpunkt.

Die Dokumentation soll nächstes Jahr im Frühsommer ausgestrahlt werden, im Herbst sind weitere Drehtage rund um den Vierwaldstättersee geplant. Eventuell wird auch noch ein Tag bei sonnigerem Wetter am Chaiserstock gedreht. Danach wird das Filmmaterial geschnitten und der Beitrag fertiggestellt. Der Name der neuen Kletteroute ist noch nicht in Stein gemeisselt, eventuell liefert der Falke, der die Arbeiten an der Kletterroute intensiv verfolgte, die Namensgebung.