Kanton Uri Böögg verbrennt in der Urner Schöllenenschlucht: Dokfilm feiert Premiere in Zürich Eine Urner Delegation reiste am Samstag nach Zürich an die Premiere des Dokumentarfilms über die letztjährige Verbrennung des Sechseläuten-Böögs in der Schöllenen.

Die Urner Delegation nach der Filmpremiere; von links: OK-Präsident Adrian Zurfluh, Jost Meyer, Gemeinderat Andermatt, Thomas Christen, Tourismusdirektor Andermatt, Sibylle Krucker, Gemeinderätin Andermatt und der Andermatter Gemeindepräsident Peter Baumann. Bild: PD

Der Verein Böögg Bau Züri zeigte am Samstag, 19. März, im Kino Corso in Zürich erstmals einen aufwendig gestalteten Dokfilm über die Verbrennung des Sechseläuten-Böögs in der Urner Schöllenenschlucht im Coronajahr 2021. Der Verein Böögg Bau Züri baut den offiziellen Zürcher Sechseläuten-Böögg. Als «Böögg-Bauer» führt Lukas Meier seit 2016 die Tradition und das Handwerk des Böögg-Baus weiter. Er war es auch, der mit grossem Engagement den Film realisiert hat, wie die Urner Standeskanzlei in einer Mitteilung festhält. Darin werden die Arbeitsschritte und insbesondere die Herausforderungen gezeigt, die für die Böögg-Verbrennung in der Schöllenenschlucht nötig waren.

An der Filmpremiere waren Vertreterinnen und Vertreter aller Zünfte und des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs (ZZZ) anwesend. Ebenfalls mit von der Partie war eine Delegation des OK des Gastauftritts des Kantons Uri sowie der Gemeinde Andermatt und Tourismusdirektor Thomas Christen. Peter Baumann, Gemeindepräsident von Andermatt, und Adrian Zurfluh, OK-Präsident des Gastauftritts, erhielten als Dank einen Böögg im Kleinformat überreicht.

Dokfilm ist online zu sehen

Diese beiden Schneemänner sollen in den kommenden Wochen im Urner Rathaus und im Andermatter Gemeindehaus auf den anstehenden Gastauftritt des Kantons Uri am Zürcher Sechseläuten (22. bis 25. April 2022) aufmerksam machen. Der Dokfilm ist auf www.ur.ch/sechselaeuten abrufbar. Am Freitag, 25. April, informieren das ZZZ und das OK des Gastauftritts im Rahmen einer Medienkonferenz über die Details zum Sechseläuten 2022. (pd/RIN)