Kanton Uri Brass-Visionen werden doch noch Wirklichkeit Die Brassbands Uri und Schattdorf führen gemeinsam das Programm «Visions for Brass» auf. Etwas später als ursprünglich geplant – dafür mit aufgefrischtem Inhalt.

Zwei Jahre lang konnten die Brassband Schattdorf und die Brassband Uri kein Publikum willkommen heissen. «Die vergangenen zwei Jahre waren ausserordentlich schwierig, ausserordentlich herausfordernd und ausserordentlich ermüdend», schreiben die Ensembles in ihrer Konzertvorschau. Neben aller Unsicherheit im beruflichen Umfeld sei ihnen das genommen worden, was sie liebten und sie zum Teil sogar definiere. «Was ist ein Leben ohne Kunst, Kultur und für uns vor allem ohne Musik?» Umso motivierter sei man nun, wieder spielen zu dürfen.

Die Brassband Schattdorf und die Brassband Uri bieten zusammen mit «Visions for Brass» Musik für so manchen Geschmack. Bild: PD

Die Brassband Uri und die Brassband Schattdorf verfolgen eine gemeinsame Vision. Nachdem sie 2018 zusammen am Zuger Musikfest in Hünenberg auftraten, steht nun das zweite gemeinsame Konzertprojekt vor der Tür. Zusammen soll der Leidenschaft Musik gefrönt und dem Publikum ein musikalisch explosives, herzerweichendes, freudiges und aufregendes Konzerterlebnis geboten werden.

Komponisten aus Grossbritannien und dem Unterwallis

Das ursprünglich für Herbst 2020 geplante Konzert unter dem Titel «Visions for Brass» konnte damals kurzfristig nicht mehr aufgeführt werden, und auch im Frühling war kein Probebetrieb möglich. Das «faszinierende Programm» soll aber dem Publikum nicht vorenthalten werden. So wurde nun ein neuer Anlauf genommen und das Programm aufgefrischt. «Visions for Brass» ist der aktuellen Brass-Band-Literatur gewidmet und beinhaltet Werke aus den Federn von Komponisten aus Grossbritannien, dem Brass-Band-Mutterland, oder dem Unterwallis, einer aufstrebenden und inzwischen international erfolgreichen Brass-Band-Region, welche eine unglaublich hohe Dichte an guten Brass-Musikern und -Komponisten hervorgebracht habe.

So erfüllen die beiden Formationen gleich zu Beginn mit «Citius, Altius, Fortius» wortwörtlich das bekannte Brass-Band-Vorurteil «schneller, höher, stärker». Aber es gibt auch sanfte Töne zu hören, beispielsweise in «Down By the Salley Gardens» oder «Molesworth’s Melody». Das namensgebende Hauptwerk «Visions» von Dan Price ist ein äusserst vielseitiges musikalisches Porträt der historischen walisischen Kleinstadt Briton Ferry. Aufgelockert wird das Konzert mit unterhaltsamen Stücken wie den lateinamerikanisch geprägten «Festiva Brazilia» und «Bajo las Sombrillas» oder auch den energiegeladenen Nummern «Summon the Warriors» und «Living Power». Die Veranstalter sind sich sicher, für jeden Geschmack etwas dabeizuhaben. (zf)