Kanton Uri Buch- und Fotovernissage würdigt das Werk des Urners Carlos Schuler Acht Jahre sind seit dem biografischen Buch von Carlos Schuler «Leben und Überleben im Kongo» vergangen. Nun dokumentiert eine Fotoausstellung und die neu erschienene französischen Ausgabe den mutigen Einsatz für gewaltbetroffene Frauen.

Aktivistin Eve Ensler, Carlos Schuler, Christine Schuler-Deschryver als Leiterin von «Cité de la Joie» und Mitarbeiterin Jean (v. l.). Bild: PD

«Ich denke gern an die überwältigende Buchvernissage im November 2013 in der überfüllten Aula in Bürglen», erinnert sich Carlos Schuler. «Die Solidarität meines Heimatkantons Uri wühlte mich auf, ich sah mich in die Jugendzeit zurückversetzt. Fast wie ein Film, nach 30 Jahren Kongo-Abenteuer, alles wieder lebendig.» Doch seither hat sich sein Leben grundlegend verändert. Der Gorilla- und Naturschützer im Kahuzi-Biega-Park unterstützt mittlerweile seine Frau Christine, die Direktorin der «Cité de la Joie», eines Zufluchtsdorfs für von Gewalt betroffenen Frauen, ist.

Französischsprachige Herausgabe

Das im Altdorfer BfT-Verlag erschienene Buch «Leben und Überleben im Kongo» wurde im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Litar-Stiftung auf Französisch übersetzt, gekürzt und wird nun im Editions d'En Bas vertrieben. Am 27. August fand im Beisein des Verlagsleiters Jean Richard und einer Urner Delegation in Porrentruy eine Buch- und Fotovernissage statt.

Schuler war einer der wenigen Ausländer, der beim Ausbruch des Kongo-Kriegs 1996 in Bukavu vor Ort geblieben ist. 2008 wurde er für das Engagement als Naturschützer und die geschickte Verhandlungstätigkeit mit den Kriegsparteien mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.