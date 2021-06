Kanton Uri Bürglen visioniert über den Tourismus Der erste Bürgler Tourismus-Stammtisch bot dem Gemeinderat eine gute Plattform, sich mit Betrieben und Personen über Tourismusangebote und Visionen im Tellendorf auszutauschen.

Der Gemeinderat hat erstmals zu einem Bürgler Tourismus-Stammtisch eingeladen. Vertreten waren Personen aus dem Gastgewerbe, den Luftseilbahnen, Lebensmittel-, Kultur- und Dienstleistungsbetrieben sowie Maurus Stöckli, Geschäftsführer der Uri Tourismus AG.

Beim ersten Bürgler Tourismus-Stammtisch kamen viele kreative Ideen zusammen. Bild: PD

Maurus Stöckli gab den rund 25 Anwesenden einleitend ein Referat zum UKB-/NRP-Förderprogramm sowie eine Vorstellung der Gemeinde Bürglen aus der Sicht des Gastes. Anschliessend erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen. In verschiedenen Gruppen wurden Projektideen, Visionen, Stärken und Stolpersteine gesammelt. Dabei kamen viele kreative Ideen und Anregungen zusammen.

Ergebnisse werden nun ausgewertet

Im Anschluss an die Veranstaltung bot ein kleiner Apéro die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennen zu lernen und den Abend mit interessanten Gesprächen ausklingen zu lassen. «Für den Gemeinderat war es insgesamt ein sehr erfolgreicher und wertvoller Austausch», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde Bürglen. «Die Ergebnisse werden nun ausgewertet.» Danach beabsichtigt der Gemeinderat, engagierte Mitglieder für eine Tourismuskommission zu gewinnen, um gemeinsam den Tourismus in Bürglen zu fördern und weiterzuentwickeln. (RIN)