Kanton Uri Covid-Sonderstab in abgespeckter Form: Urs Mock wird neuer Leiter Seit November 2020 leitete Emil Kälin den Urner Corona-Sonderstab. Nun tritt er in den Ruhestand. Auf ihn folgt Urs Mock, Vorsteher vom Amt für Bevölkerungsschutz und Militär.

Urs Mock wird neuer Leiter des Sonderstabs. Bild: Urner Zeitung

Seit dem 9. November 2020 hat Emil Kälin im Rahmen einer befristeten Aushilfsanstellung den Sonderstab Covid-19 geleitet. Er tritt am 1. April 2022 in den verdienten Ruhestand, wie es in einer Mitteilung des Regierungsrats heisst. Der Regierungsrat dankt Emil Kälin für die geleistete Arbeit und seinen Einsatz zur Bewältigung der Coronapandemie im Kanton Uri. Ab dem 1. April 2022 bis Ende 2022 hat der Regierungsrat Urs Mock, Vorsteher des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär, als Leiter des Sonderstabs eingesetzt.

Mit der voraussichtlich per 31. März 2022 bevorstehenden Aufhebung der Isolationspflicht wird der Betrieb des Contact-Tracings durch die Lungenliga Uri eingestellt und lediglich eine minimale Bereitschaft aufrechterhalten. Dem Amt für Gesundheit obliegen auch die vielschichtigen Aufgaben zur Ausstellung von Covid-19-Zertifikaten, solange diese im internationalen Reiseverkehr angewendet werden. Beibehalten wird auch das Impf- und Testangebot im Kantonsspital Uri, bis deren Aufgaben in den ordentlichen Strukturen der ärztlichen Grundversorgung wahrgenommen werden können, schreibt der Regierungsrat weiter.

Emil Kälin hatte das Amt des Leiters des Sonderstabs seit dem 9. November 2020 inne. Bild: Urner Zeitung

Tätigkeit auf Minimum reduzieren

Der Sonderstab bleibt ansonsten unverändert. Er habe weiterhin gewisse Aufgaben wahrzunehmen und es sei ungewiss, wie sich die Pandemie mittel- und längerfristig entwickeln wird. «Deshalb kann die Covid-19-Situation noch nicht im Rahmen des ‹Normalbetriebs› der Kantonalen Verwaltung gewährleistet werden», heisst es in der Mitteilung. Der Sonderstab werde seine Tätigkeit aber auf ein Minimum reduzieren. Er könne sich dadurch flexibel künftigen Pandemieherausforderungen stellen und die damit zusammenhängenden Aufgaben bestmöglich wahrnehmen. Dem Sonderstab Covid-19 gehören aus der Kantonalen Verwaltung Uri Mitarbeitende der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion und der Kantonsarzt sowie Mitarbeitende aus dem Landammannamt, der Bildungs- und Kulturdirektion, der Sicherheitsdirektion und der Volkswirtschaftsdirektion an. Verstärkt wird der Sonderstab durch Ärztinnen und Ärzte aus dem Kantonsspital Uri. (pd/RIN)