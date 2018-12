Dätwyler feiert den Jahresabschluss Die Firma Dätwyler hat 2018 in neue digitale Systeme investiert. Zum Abschluss des Jahres sind die Jubilare, Pensionierten und Beförderten der Betriebe Cabling Solutions und Sealing Solutions geehrt worden.

Beförderungen Sealing Solutions (von links): Triolo Daniel, Martin Hauke, Manuel Kempf, Christina Gisler, Silvio Burri, Béatrice Mast, Ruedi Lorenz, Thomas Arnold und Michael Gisler. (Bild:PD)

Am 7. und 14. Dezember fanden die Jahresabschlussfeiern des Dätwyler Konzernbereichs Sealing Solutions beziehungsweise der Dätwyler Cabling Solutions AG statt. Eingeladen waren alle Mitarbeitenden - von der Produktion bis zur Geschäftsleitung.

An diesen Anlässen standen für einmal nicht die Herausforderungen des Geschäftsalltags, sondern das gemütliche Zusammensein im Mittelpunkt. Durch die angenehme Atmosphäre entwickelten sich angeregte Gespräche über Abteilungsgrenzen und über Hierarchiestufen hinweg. Einen unverändert wichtigen Teil der Anlässe bildeten die Ehrungen der Jubilare, Pensionierten und Beförderten.

Aufträge für lokales Gewerbe

Im laufenden Jahr hat Dätwyler unter anderem an der Einführung eines neuen Systems zur Digitalisierung der Personalprozesse gearbeitet. Die Urner Dätwyler Gesellschaften haben 2018 insgesamt rund 20 Millionen Franken investiert. Davon profitiert auch das lokale Gewerbe. In den letzten 15 Jahren hat Dätwyler in Uri für rund 300 Millionen Franken Aufträge an das lokale Gewerbe vergeben, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Mit rund 900 Arbeitsplätzen ist Dätwyler in Uri der grösste private Arbeitgeber. Über 60 Lehrlinge erhalten in acht Berufen eine Ausbildung in einem internationalen Umfeld. Die Lehrberufe sind Kaufleute, Logistiker, Kunststofftechnologe, Kunststoffverarbeiter, Polymechaniker, Elektroinstallateur, Montage-Elektriker sowie Anlagenführer. Für motivierte und talentierte Berufsleute bietet Dätwyler auch nach der Lehre Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im In- und Ausland, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/ml)

Beförderungen Dätwyler Cabling Solutions AG (von links): Urs Janssen (Managing Director Europe), Janine Scheiber (Personalleiterin), Sadi Derinde (Vertreter PV), Josef Hauser (Vertreter PV), Daniel Herger, Roland Steiner, Christian Widmer, Vangelis Kostas und Johannes Müller, CEO. (Bild: PD)

Personelles Sealing Solutions - Dienstjubiläen: Beat Gasser, Giovanni Migliucci (je 45 Dienstjahre); Adelrich Zgraggen, Paul Epp, Peter Megnet (je 40 Dienstjahre); Luis Jaen, Slavisa Bogdanovic, Arzu Cil, Urban Gisler (je 25 Dienstjahre). Pensionierungen 2018: Dragoljub Nonic, Josef Müller, Alfred Herger, Dobrila Milosevic. Beförderungen per 1. Januar 2019: Christina Gisler, Manuel Kempf, Michael Gisler, Silvio Burri (alle Grade 4); Martin Hauke, Ruedi Lorenz (beide Grade 3); Thomas Arnold (Grade 2); Daniel Triolo, Béatrice Mast (beide Grade 1). Cabling Solution - Dienstjubiläen: Thomas Gisler, Franco Riccio, Hugo Zgraggen (je 40 Dienstjahre); Milan Boljesic, Saban Tetik, Beat Zurfluh, Christoph Zwyssig (je 30 Dienstjahre); Urs Baumann, Raphael Gasser, Franjo Hizman, Vesna Klaric, Nikolaus Schuler, Zoran Lovrinovic (je 20 Dienstjahre). Pensionierungen 2018: Jakob Arnold, Karl Gisler, Ivo Hrgic, Brigitte Inderkum, Fritz Méroz, Leandro Perez. Beförderungen per 1. Januar 2019, Mitglied Kader II: Daniel Herger, Vangelis Kostas, Roland Steiner, Christian Widmer.

Jubilare Dätwyler Sealing Solutions; von links nach rechts: Sarah Rüst (Personalleiterin), Paul Epp, Urban Gisler, Arzu Cil, Peter Megnet, Adelrich Zgraggen, Giovanni Migliucci und Alois Gisler (Werksleiter Schattdorf). (Bild: PD)

Jubilare Dätwyler Cabling Solutions AG; von links nach rechts: Urs Janssen (Managing Director Europe), Janine Scheiber (Personalleiterin), Sadi Derinde (Vertreter PV), Franco Riccio, Josef Hauser (Vertreter PV), Christoph Zwyssig, Milan Boljesic, Saban Tetik, Urs Baumann, Franjo Hizman, Zoran Lovrinovic und Johannes Müller, CEO. (Bild: PD)

Pensionierte Dätwyler Sealing Solutions; von links nach rechts: Sarah Rüst (Personalleiterin), Alfred Herger, Dragoljub Nonic und Alois Gisler (Werksleiter Schattdorf). (Bild: PD)