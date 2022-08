Kanton Uri Dätwyler setzt nun auf elektrische Lastwagen Das Urner Unternehmen setzt beim Transport vermehrt auf Strom aus Wasserkraft. So spare es jährlich über 300 Tonnen CO 2 ein.

«Seit 2012 produziert das Dätwyler-Werk in Schattdorf klimaneutral, dank dem Bezug von Ökostrom aus Wasserkraft sowie von Prozess- und Heizenergie aus einem nahe gelegenen Holzheizwerk», schreibt das Urner Unternehmen in einer Mitteilung. Seit kurzem setze Dätwyler nun zudem auf einen ökologischeren Transport. «Mit Wipfli Transport liefert ein erster Urner Logistikpartner Dätwyler-Produkte mit Elektro-Lastwagen aus.» Mit Zgraggen Transport zieht ab Herbst zudem ein zweites Urner Transportunternehmen mit E-Lastern nach.

Ein Elektro-Lastwagen der Firma Wipfli Transport unterwegs für Dätwyler. Bild: PD