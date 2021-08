Kanton Uri Das Rote Kreuz geht auf Mitgliederfang Studentinnen und Studenten gehen ab Montag von Tür zu Tür, um neue Mitglieder für die Hilfsorganisation anzuwerben.

Mit zahlreichen Dienstleistungen hilft das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Uri in den Bereichen Gesundheitsförderung, Begleitung und Entlastung von Personen in schwierigen Lebenssituationen sowie Beratung und Bildung. Diese Leistungen könnten laut einer Mitteilung des Verbands ohne die tatkräftige Hilfe durch Freiwillige und die finanzielle Unterstützung durch Mitglieder und Spender nicht erbracht werden. Deshalb ist das SRK Uri auf neue Mitglieder angewiesen, um weiterhin dort helfen zu können, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird.

Fahrdienst Schweizerisches Rotes Kreuz. zvg / Solothurner Zeitung

Um die Mitgliederwerbung voranzutreiben, hat das SRK Uri die Firma Wesser und Partner engagiert. Wie das SRK Uri mitteilt, werden ab Montag, 16. August, bis 25. September 2021 Studentinnen und Studenten in Uri von Haustür zu Haustür gehen, um neue Mitglieder für den Verband zu werben. Die Erfahrung des Roten Kreuzes zeige, dass eine solche Mitgliederwerbung eine ausgezeichnete Gelegenheit darstelle, das Dienstleistungsangebot des SRK Uri durch junge Menschen einer breiten Bevölkerungsschicht im persönlichen Gespräch näherzubringen.

Keine Bargeldspenden

Der Mitgliederbeitrag werde in jedem Fall durch die Geschäftsstelle des SRK Uri in Rechnung gestellt. Das SRK Uri schreibt, dass keine Barspenden entgegengenommen werden. Die durch eine erfahrene Teamleitung geführten Studentinnen und Studenten können sich ausweisen. Sie seien mit den Zielen und Aufgaben des SRK Uri vertraut und geben gerne fundiert Auskunft. Sie rapportieren laut Mitteilung direkt an die Geschäftsstelle des SRK Uri, welche durch telefonische Stichproben bei neu geworbenen Mitgliedern die korrekte Durchführung der Werbung überwacht.

Das SRK Uri hofft, mit dieser Aktion viele neue Mitglieder zu gewinnen, um beliebte und wichtige Dienstleistungen wie zum Beispiel Fahrdienst, Notruf, Entlastungsdienste sowie Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich in Uri weiterhin anbieten zu können. (nke)