Kanton Uri Das Staatsarchiv hat seine Website komplett überarbeitet Seine Räumlichkeiten sind bereits erneuert, jetzt hat das Staatsarchiv Uri auch eine neue Website. Sie ist benutzerfreundlicher und leichter auf dem aktuellen Stand zu halten.

Staatsarchivar Hansjörg Kuhn mit der neuen Website. Bild: PD

Obwohl es im Staatsarchiv Uri viele alte Dinge gibt, sollte die eigene Website nicht dazugehören. Aus diesem Grund hat es seinen digitalen Auftritt nun in Eigenregie komplett erneuert. Wie das Staatsarchiv mitteilt, habe es dabei auf eine sogenannte Template-Lösung, also eine Art digitalen Baukasten, gesetzt, wodurch sich auch die Kosten der neuen Website in Grenzen gehalten hätten. «Es freut uns sehr, dass wir neben der Gebäudeinfrastruktur nun auch online auf einem modernen Stand sind», wird Staatsarchivar Hansjörg Kuhn in der Mitteilung zitiert.

Erreichbar ist die neue Website immer noch unter www.staur.ch, jedoch sei sie einfacher zu handhaben und optisch ansprechender gestaltet. Auch Direktlinks, beispielsweise zum Online-Archivkatalog oder der Kantonsbibliothek, seien nun benutzerfreundlicher. Eine Video-Anleitung soll Nutzerinnen und Nutzern bei der Recherche im Archivkatalog helfen. Zudem können etwa das Amtsblatt oder der Grossteil der Bildersammlungen direkt online eingesehen werden. Als Vorteil der Template-Lösung nennt das Staatsarchiv, dass diese leicht laufend aktualisiert werden könne. (mah)