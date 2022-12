Kanton Uri «Das Telefon klingelt täglich»: Wie das Fest in Andermatt die Jodlerfamilie Zanini auf Trab hält Es ist ihr bisher bedeutungsvollster Auftritt in dieser Formation. Die Zaninis aus Bürglen treten am Jodlerfest in Andermatt zu viert auf. Nun erzählen sie, was das für die Familie bedeutet.

Erika Zanini-Brun liebt Orchideen. Das Haus in Bürglen, in dem sie mit einem ihrer zwei Söhne und mit ihrem Mann lebt, ist voll davon. Sie stehen auf dem Fenstersims, auf dem Fernsehmöbel, auf dem Esstisch. Und wenn man den Blick durch das Wohnzimmer gleiten lässt und dabei mal keine Orchidee erblickt, dann bestimmt etwas Hölzernes. Einen Stuhl etwa, auf dessen Rückenlehne «Haldiberg-Schwinget» eingebrannt ist. Oder eine Schnitzerei mit den Worten «Jodlerklub Bärgblüemli». Denn, was die 53-Jährige noch viel mehr liebt als Orchideen, ist das Jodeln.

Das Familienquartett Zanini (von links): Raphael, Reto, Erika und David sowie Akkordeonbegleiter Franz Röösli. Bild: PD

Vor 36 Jahren besuchte Zanini-Brun ihr erstes Jodlerfest, seit 1992 geht sie regelmässig mit ihrem Mann Reto hin. Heute ist sie Vizepräsidentin des Zentralschweizerischen Jodlerverbands, Dirigentin des Jodlerklubs Bärgblüemli Schattdorf und OK-Mitglied beim Jodlerfest in Andermatt, das am Freitag beginnt. Mit dem Jodlerklub Bärgblüemli wird sie das Fest eröffnen. Für die Jodlerin dürfte das ein spezieller Moment werden, denn der Grossanlass in Andermatt beschäftigt sie seit 2018. Sie sagt:

«Ich war seit der ersten Minute dabei.»

Vor vier Jahren besuchte sie mit dem damaligen Präsidenten des Zentralschweizerischen Jodlerverbands den Hauptort des Urserntals, um sich nach passenden Lokalitäten umzusehen. Einiges beachten musste man da, etwa die Höhe der Räume für die Fahnenschwinger, die Akustik für die Sängerinnen und Sänger oder den vorhandenen Platz für die Gäste. Die Lokale wurden gefunden, die Planung in Angriff genommen. Nun deutet sie auf zwei grosse Kisten voller Wegweiser, die vor dem Kamin im Wohnzimmer stehen. «Mein Mann ist für die Beschilderung zuständig», sagt sie. Bis heute Morgen hat Reto Zanini zusammen mit seinen Jodlerkollegen mehrere Dutzend Schilder angebracht, die den erwarteten rund 40’000 Gästen des Jodlerfests den Weg weisen sollen.

Eine Familie der Volksmusik

Für das Elternpaar erfüllt sich am diesjährigen Anlass in Andermatt zudem ein besonderer Wunsch: So werden sie nicht nur im Duett, sondern auch mit ihren beiden Söhnen auftreten. «Das ist definitiv ein Höhepunkt für uns als Familie», sagt Raphael Zanini, der Ältere der beiden. Er selbst ist begeisterter Jodler. Gemeinsam mit Bruder David, der gerade mitten in den Vorbereitungen für die Bachelorprüfungen steckt, macht er Musik in einem Ländler-Trio. Die Zaninis sind also durch und durch eine Familie der Volksmusik.

«Als Familie spürt man sich gut», sagt die Mutter. Auch das mache das Singen im familiären Quartett harmonisch. «Wir werden einen dreistimmigen Jodel vortragen, bei dem Raphael den Bass singt», erzählt sie. Das sei nur deshalb möglich, weil alle so verschiedene Stimmen hätten. Zanini-Brun sagt:

«Es ist schön, dass wir gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten können, zusammen in der Konzerthalle aufzutreten.»

Wie sehr sie sich freut, hört man nicht nur, man sieht es. Am Strahlen in ihrem Gesicht und dem glücklichen Lachen, das sie ihrem Sohn Raphael zwischen den Sätzen zuwirft.

Raphael und Erika Zanini zu Hause in Bürglen. Bild: Kristina Gysi (13. Juni 2022)

Mittlerweile proben die Zaninis wöchentlich. Und auch sonst ist das Jodlerfest ein Dauerthema:

«Das Telefon klingelt täglich, schon seit fast einem Jahr»,

so Raphael Zanini. Zu viel wurde es aber trotzdem nie, wie Zanini-Brun sagt: «Die Vorfreude ist riesig. Auch, weil das Fest hier in Uri stattfindet.» Doch woher nimmt diese Frau ihre Energie für die eigenen Auftritte, die Arbeit im OK und für den Job als Kommissionssekretärin des Urner Landrats? Ihr Sohn antwortet für sie:

«Sie hat einfach so viel Freude am Jodeln und bringt alles unter einen Hut. Wenn sie noch mehr zu tun bekommen hätte, dann hätte sie auch das geschafft.»

Sie bringe enorme Erfahrung mit und wisse ganz genau, wie ein Jodlerfest ablaufen sollte. Raphael wendet sich an seine Mutter und sagt: «Du hättest alles auf dich genommen, damit das gut kommt.» Er verbirgt seinen Stolz nicht.

Sie singt in der Entlebucher Tracht

Wenn Erika Zanini-Brun zu erklären versucht, was genau ihr am Jodeln so gefällt, strahlt sie wieder. «Es gibt mir ein Glücksgefühl», sagt sie. Und:

«Wenn ich spüre, dass ich mit meinem Gesang etwas auslösen kann, fühlt sich das einfach wunderbar an.»

Dem stimmt auch Raphael zu und ergänzt: «Mich fasziniert die Harmonie, die sich ergibt, wenn man mit anderen zusammen singt.» Es sei ganz simpel. Man stehe zu viert hin, jeder und jede mit einer anderen Stimme und Klangfarbe und trotzdem – oder gerade deswegen – funktioniere es. «Man versucht, eine Geschichte zu erzählen», sagt er. Und in diesen schwierigen Zeiten seien es diese einfachen Dinge, die die Gesellschaft brauche.

Wer Erika Zanini-Brun am Jodlerfest in einer Urner Tracht sucht, wird sie nicht finden. Die 53-Jährige fühle sich wohl in Uri, das sei sicher, aber dennoch: Ihre Wurzeln hat sie im Entlebuch. «Deshalb singe ich noch immer in der Entlebucher Tracht.» Für sie kann es nun nicht mehr schnell genug gehen, bis sie nach Andermatt reisen darf. Was sie macht, wenn der Anlass vorbei ist, der sie die vergangenen Jahre so sehr vereinnahmt hat, wird sie wohl erst noch sehen. Beim Verlassen des Hauses klingelt das Telefon wieder – das zweite Mal in nicht mal einer Stunde.