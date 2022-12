Kanton Uri Der Polizei gehen drei Gesuchte ins Netz Bei einer ausgedehnten Kontrolle von Reisecars hat die Urner Kantonspolizei einen Fahndungserfolg erzielen können.

In einer gemeinsamen Aktion führte die Kantonspolizei Uri zusammen mit dem Fedpol und dem Bundesamt für Verkehr am Freitag im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld eine Kontrolle von Cars durch.

Polizeibeamte kontrollieren mit Kollegen des Bundes einen Car in Erstfeld. Bild: PD

Während rund sechseinhalb Stunden wurden 16 von ihnen – elf aus der EU, fünf aus Drittstaaten –, welche auf der Autobahn A2 in beide Fahrtrichtungen unterwegs waren, einer «eingehenden Kontrolle» unterzogen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

415 Personen kontrolliert

Bei einem der Fahrzeuge wurde eine Gewichtsüberschreitung festgestellt. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Bundesamt für Verkehr wegen Nichteinhaltung der Genehmigung zur Anzeige gebracht. Die Lenkerinnen und Lenker der Cars hatten sich ausserdem einer Atemalkoholprobe zu unterziehen. Diese fiel bei allen negativ aus. Auch wurde kontrolliert, ob sich in den Cars zur Fahndung ausgeschriebene Personen befinden. Rund 415 Personen seien im Fahndungssystem überprüft worden. Dabei gingen der Polizei drei gesuchte Personen ins Netz. (lur)