Kanton Uri Der Vorverkauf fürs Titanic-Musical startet am 1. November Bald sind die Billette für die neue Inszenierung des Theatervereins «Eigägwächs» erhältlich. Insgesamt gibt es elf Aufführungen.

Die Titanic-Crew unter der Leitung von Regisseur Rolf Sommer. Bild: PD

Am 15. Januar ist es so weit: Der Theaterverein «Eigägwächs» startet im Theater Uri in die neue Saison. Während elf Aufführungen kann das Publikum in eine Geschichte eintauchen, die noch heute bewegt. Die Titanic, die als grösstes und modernstes Schiff ihrer Zeit galt, sank 1912 auf ihrer Jungfernfahrt nach der Kollision mit einem Eisberg. Im Gegensatz zum weltbekannten Film zeichnet das Musical ein vielschichtiges Gesellschaftsbild. Das Publikum lernt die Besatzung und die Passagiere kennen – ihre Träume und Hoffnungen von einem besseren Leben in Amerika, wo alles möglich ist, unabhängig von der Herkunft.

Die Inszenierung wird wiederum musikalisch umrahmt. Ab dem 1. November gibt es die Billette auf www.eigägwächs.ch. (zgc)