Kanton Uri Die Autobahn A2 und die Kantonsstrasse in Uri sind wieder befahrbar Aufgrund von Lawinengefahr wurde die Autobahn zwischen Beckenried und Flüelen sowie die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Isleten gesperrt. Nach Lawinensprengungen ist sie nun wieder befahrbar.

Eine Lawine hat die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen im Kanton Uri am 14. Januar verschüttet. Bild: Urs Flüeler, Keystone

(lil) Seit Donnerstag waren die Autobahn A2 und die Kantonsstrasse vorsorglich gesperrt. Am frühen Samstagmorgen entschieden die Fachspezialisten vom Kanton Uri und Astra Entlastungssprengungen am Gitschen durchzuführen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. So konnte die Gefahr weiterer unkontrollierter Lawinenabgänge minimiert werden.

Die Sprengungen erfolgten aus dem Helikopter und haben gemäss Polizei den gewünschten Erfolg erzielt. Nach Schneeräumungen ist die Autobahn zwischen Beckenried und Flüelen/Altdorf wieder freigegeben. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse kann wieder ungehindert fliessen.

Die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Isleten kann ebenfalls wieder geöffnet werden. Die Wetterprognosen deuten gemäss Polizei in den nächsten Tagen erneut auf Niederschläge hin. Die aktuelle Lawinensituation wird laufend beurteilt.